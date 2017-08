7 GIORNI/ Al cinema il film con Gianfelice Imparato e diretto da Rolando Colla (oggi, 24 agosto 2017)

al cinema il film Rolando Colla

NEL CAST ANCHE GIANFELICE IMPARATO E AURORA QUATTROCCHI

7 giorni, il film diretto dal regista svizzero Rolando Colla in uscita al cinema oggi, giovedì 24 agosto 2017. La pellicola è stata distribuita dalle aziende Solaria Film e Movimento Film in collaborazione con Lo Scrittoio. Un film drammatico ambientato nell’isola siciliana di Levanzo vede protagonisti gli attori Gianfelice Imparato, Aurora Quattrocchi, Marc Barbé, Linda Olsansky e Fabrizio Pizzuto. La pellicola che è stata presentata al 28° Trieste Film Festival, ha già riscosso un ottimo successo al Canton Ticino in Svizzera. L’attrice Alessia Barela, presente all’evento, ha dichiarato che per lei è stato un film importante, che lavorare con Colla vuol dire studiare e provare la parte nei minimi dettagli riuscendo a trovare una propria verità interpretativa.

Tra l’altro, per Alessia e Linda Olsansky non è la prima volta che recitano con il regista, il quale ha chiesto proprio a loro suggerimenti per la scelta del cast maschile e soprattutto del ruolo di Ivan, mentre per quanto riguarda la scelta dell’isola di Levanzo, nelle Egadi, è legata al fatto che Rolando Colla è rimasto colpito dalla bellezza del luogo, un piccolo borgo vicino al mare, dalla sua natura e dai suoi abitanti. Fattori che lo hanno ispirato per fare da sfondo alla sua ultima fatica. Ma sbirciamo insieme la trama del film.

7 GIORNI, COSA ACCADRA' AI PROTAGONISTI?, ECCO LA TRAMA

La storia racconta la nascita dell’amore vero tra Ivan (Bruno Todeschini) e Chiara (Alessia Barela) rispettivamente fratello e migliore amica dei futuri sposi Richard (Marc Barbé) e Francesca (Linda Olsansky). L'obiettivo dell’incontro è organizzare il matrimonio dei due, ex tossicodipendenti e aiutarli a trascorrere la prima notte di nozze nel Faro, luogo molto importante per Richard. In un’isola con pochi abitanti e un unico albergo, Ivan e Chiara si trovano ad affrontare diversi problemi per cercare di rendere ospitale il faro a trascorrere molto tempo insieme. Complice una forte attrazione, decidono di vivere fino in fondo la loro passione fino all’arrivo degli ospiti. Lui ancora deluso dal fallimento della sua ultima storia, mentre lei sposata non vuole porre fine al matrimonio con Stefano (Gianfelice Imparato), ma dopo sette giorni devono fare i conti con la nascita di un sentimento che cambierà le loro vite.

