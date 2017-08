AMITYVILLE - IL RISVEGLIO/ Al cinema il film diretto da Franck Khalfoun (oggi, 24 agosto 2017)

in uscita al cinema il film con Jennifer Jason Leigh

AL CINEMA IL FILM DIRETTO DA FRANCK KHALFOUN

Amityville - Il risveglio, il film in uscita al cinema oggi, giovedì 24 agosto 2017. Nelle sale cinematografiche disseminate lungo la penisola, uscirà la pellicola Amityville - Il risveglio con il titolo originale (Amityville: The Awakening), di genere horror e diretta nel 2017 da Franck Khalfoun. Un film molto atteso dai patiti del genere in quanto si tratta addirittura del diciottesimo atto della saga iniziata nel 1979 con Amityville Horror, basata su due romanzi, Orrore ad Amityville (1977) scritto da Jay Anson e Murder in Amityville (1979), di Hans Holzer.

I due romanzi avevano a loro volta tratto ispirazione da fatti realmente accaduti nella cittadina di Amityville nel 1974, ove una casa coloniale era stato il teatro dello sterminio del resto della famiglia ad opera di Ronald DeFeo. Nel corso dell'anno successivo, poi, dopo neanche un mese un'altra famiglia decise di abbandonare l'abitazione, a causa di presenze inspiegabili, rafforzando in tal modo la pessima reputazione del luogo. Il film è stato oggetto di una lunghissima gestazione, se solo si pensa che in un primo momento la sua uscita nelle sale avrebbe dovuto avere luogo nel 2012. Tra un rinvio e l'altro, anche il copione è stato continuamente rimaneggiato, sino ad un vero e proprio stravolgimento, ad opera di Daniel Farrands e Casey La Scala.

La versione riveduta e corretta, ma comunque finale, è così stata presentata nel 2014, senza però che all'approvazione da parte della produzione, facesse seguito l'effettiva uscita negli Stati Uniti. Il regista di Amityville - Il risveglio, è il francese Franck Khalfoun, già popolare presso gli amanti dell'horror per aver diretto pellicole come -2 Livello terrore, Maniac e Ingranaggio mortale. Stellare il cast, in cui spicca la presenza di un volto noto ormai da molti anni, Jennifer Jason Leigh, già ammirata in America oggi, chiamata a fare da contraltare ad una giovane emergente come Bella Thorne, la Celia di Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare. Uno scontro generazionale tra grandi attrici che concorre a dare ulteriore pepe ad una pellicola molto attesa dagli appassionati. Ma dopo questa intensa presentazione, vediamo la trama del film prima di accomodarci sulle poltrone rosse.

ECCO LA TRAMA DEL FILM HORROR

La narrazione inizia dal momento in cui nella casa di Ocean Avenue arriva la famiglia guidata da Joan (Jennifer Jason Leigh), una donna di 50 anni madre di tre figli, Belle (Bella Thorne), Juliet (McKenna Grace) e James (Cameron Monaghan). In particolare il ragazzo è ormai in coma irreversibile da due anni e proprio per poterlo accudire al meglio la capofamiglia ha deciso di trasferirsi nella casa, il cui costo è molto inferiore al valore di mercato. Quando Belle si troverà ad essere oggetto di scherno da parte dei compagni di scuola, emergerà la verità, la casa è conveniente proprio perché nessuno ha più voluto abitarci dopo i fatti precedenti. La stessa Belle, ben presto, inizia però ad essere oggetto e testimone di una serie di fenomeni apparentemente inspiegabili, tra i quali l'incredibile guarigione di James, che i medici non riescono a spiegarsi. Ben presto la ragazza è costretta quindi a prendere atto che le voci sulla casa potrebbero avere qualche fondamento, modificando anche i suoi normali comportamenti.

© Riproduzione Riservata.