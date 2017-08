ANCORA TU!/ Su Italia 1 il film con Kristen Bell e Jamie Lee Curtis (oggi, 24 agosto 2017)

il film commedia per la prima serata di Italia 1

ALLA REGIA ANDY FICKMAN

Ancora tu!, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 24 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola comica del 2010 che è stata diretta da Andy Fickman mentre nel cast sono presenti attori come Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Odette Yustman, Sigourney Weaver, Betty White e James Wolk. L'attrice protagonista, Kristen Bell, è nota al pubblico televisivo per i suoi ruoli in diverse serie tv di successo, come Heroes e Veronica Mars. Jamie Lee Curtis è invece una famosa attrice americana nota per il ruolo da co protagonista nel film Una poltrona per due. Le due attrici hanno recitato assieme anche in Veronica Mars - Il film, nel 2014. L'attrice che interpreta Zia Ramona, è invece la famosissima Sigourney Weaver, noto come protagonista dell'intera saga cinematografica dedicata ad Alien. Ancora tu! è un film comico prodotto dalla Walt Disney e rappresenta il terzo film diretto da Fickman per la casa di produzione statunitense. Le riprese del film ebbero inizio nell'agosto del 2009 e si concentrarono principalmente in California. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Marni Olsen è un adolescente americana che ha da poco terminato il liceo, lasciandosi alle spalle il bruttissimo periodo scolastico, contornato da compagni di scuola che si prendevano gioco di lei. Tra questi, in particolare Joanna, la capo cheerleder dell'istituto, una ragazzina spregevole e senza scrupoli. Dopo il conseguimento del diploma, Marni decide di lasciare la sua città natale per intraprendere il suo percorso universitario, più che convinta di aver detto addio a quel periodo triste della sua vita. Dopo diversi anni e dopo aver dato vita ad una carriera di grandi successi, Marni torna nella sua casa natale per un pò di tempo. Suo fratello Will è in procinto di sposarsi ma, arrivata a casa, scopre che la sua futura cognata è Joanna, la persona che odia di più al mondo. Tra le due donne si innesca una vera e propria guerra che mina il rapporto tra Joanne ed il suo futuro sposo. Marni, intenzionata a vendicarsi, decide di proiettare un vecchio video in cui Joanna dichiarava di essere avvezza a frequentare qualsiasi uomo le capitasse a tiro. Will è ormai convinto ad annullare il matrimonio ma Marni capisce di aver sbagliato e torna sui suoi passi. A sorpresa, per il bene di Will, le due ripongono l'ascia di guerra e Marnie organizzerà ai furui sposi uno splendido matrimonio a sorpresa.

© Riproduzione Riservata.