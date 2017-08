BATTITI LIVE 2017 / Melfi, pagelle quarta puntata: The Kolors al top in attesa del gran finale

Battiti Live, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci si confermano coppia ben assortita e ritagliata su misura per Battiti Live 2017. C'è intesa tra i due conduttori, nonostante la crisi sentimentale che a detta degli esperti di gossip avrebbe colpito la bella Elisabetta. La serata di Melfi è cominciata col botto, con un Francesco Gabbani che si è divertito come un bambino sul palco. Il successo di Sanremo è ormai lontano, ma l'artista toscano ha saputo confermarsi e incrementare il proprio seguito. Anche Ermal Meta è una delle note positive della serata, così come Elodie e Fabrizio Moro. Francesco Renga ha cantato energicamente la sua Nuova Luce, ma in cima alle nostre pagelle ci sono i The Kolors che hanno animato una piazza meno caliente delle precedenti. Sia chiaro, il pubblico di Melfi è stato straordinario, ma il clima non era infuocato come in Puglia. Fino all'esibizione dei The Kolors, ovviamente, capaci di scaldare i fan con What Happened Last Night, Why Don't You Love Me e EveryTime.

Nesli scherza coi fan, gran finale a Taranto

Non brilla certo per simpatia Nesli, che torna sul palco di Melfi con tanta voglia di scherzare col pubblico. L'inviata Celeste gli chiede di rispondere alle domande dei fan, lui con ironia ha declinato: "No, non mi va". Nesli si è poi fatto travolgere dall'entusiasmo del pubblico e ha risposto ai quesiti più curiosi: "Se fossi un personaggio storico sarei Garibaldi". Non bucano lo schermo, invece, il talento L'Aura e il rapper Shade: le loro esibizioni scivolano via quasi in silenzio. Grintoso e coinvolgente Fabrizio Moro, forse non del tutto apprezzato dal pubblico, con un medley dei suoi successi e il brano Portami Via, cantato a Sanremo lo scorso Febbraio. Pollice in su per Jenn Morel e la sua Ponteme, presentata dalla Gregoraci con squilli di tromba. Adesso parte il countdown per la finalissima di Taranto: si preannuncia un'ultima tappa spettacolare per chiudere l'estate.

