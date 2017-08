Bianca Balti esclusa da Victoria's Secret / La modella "scartata" al casting: il web insorge

Bianca Balti

«Ecco la mia faccia da “non ce l’ho fatta”»: Bianca Balti ironizza su Instagram con questa frase e con tanto di foto che la vede sfilare su di uno sfondo fiorato che cozza con il bianco e nero della sua figura, svelando di non essere stata selezionata per il Secret Fashion Show di Victoria’s Secret. Lei super modella italiana di 33 anni, mamma di due bambine e, da pochissime settimane, anche moglie di Matthew McRae; lei musa di Dolce & Gabbana, oltre 800 mila follower su Instagram, famosa in tutto il mondo, si è candidata per la sfilata esclusiva e ha partecipato al casting a New York ma non ce l'ha fatta. Così lo annuncia su Instagtram, senza alcun tipo di problema e, anzi, si complimenta con le candidate che invece quel posto sull'ambita passerella lo hanno conquistato.

VICTORIA'S SECRET "SCARTA" BIANCA BALTI: I DETTAGLI

Non sarebbe stata la prima volta della Balti al Secret Fashion Show di Victoria’s Secret:vi ha partecipato dodici anni fa, nel 2005, quando aveva 21 anni. Inutile dire che i fan speravano invece di vederla e di avere questa bellezza italiana, nota in tutto il mondo, sulla famosa passerella. Ecco perchè sono molti i commenti dispiaciuti e anche critici con chi ha l'ha "scartata". Sul suo profilo Instagram infatti si legge: "onestamente sei talmente bella, solare, sei una splendida donna ,madre e moglie, hai la tua linea di costumi , sei una super modella. Ma che importa!" e ancora "Di rivincite ne hai già avute e sono sicura che ne arriveranno molte altre! Sei stupenda" oppure "Incredibile....... Perdono ogni stima... Come lasciarsi sfuggire il meglio!!! Le avresti oscurate tutte... Vai avanti così!!!". Insomma, sono tutti dalla parte della splendida Bianca.

© Riproduzione Riservata.