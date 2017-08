CATTIVISSIMO ME 3/ Al cinema il film di Pierre Coffin con Paolo Ruffini e Arisa (oggi, 24 agosto 2017)

il film d'animazione in uscita al cinema

PIERRE COFFIN ALLA REGIA

Cattivissimo me 3, il film in uscita al cinema oggi, giovedì 24 agosto 2017. Un'attesissima pellicola d'animazione che esce nelle sale cinematografiche italiane oggi dal titolo Cattivissimo me 3, è il terzo capitolo della saga dedicata ai Minions, personaggi buffi e leggendari che hanno catturato il cuore di milioni di fan in giro per il mondo. Il film è stato prodotto dalla Illumination e distribuito sul mercato italiano ed internazionale dalla Universal Pictures. Il regista francese Pierre Coffin, oltre ad aver diretto la pellicola, ha come sempre prestato anche la voce a gran parte dei Minions. Le voci dei protagonisti, per quanto riguarda la versione Made in Italy, saranno prestate da Arisa, Paolo Ruffini e Max Giusti. La colonna sonora invece e le musiche sono state interamente curate da Pharrell Williams, che ha dato vita a ben cinque nuovi singoli proprio per l'occasione, e Heitor Pereira. La colonna sonora, in totale, è formata da ben sedici tracce tra cui compaiono alcuni brani famosi nel panorama musicale mondiale come Happy e Take on me. Uno dei brani scritti da Pharrel Williams per il film Cattivissimo me 3, dal titolo Yellow Light, sarà senza dubbio uno dei maggiori tormentoni dell'autunno 2017. Il video clip del singolo è già stato pubblicato e vede come protagonisti proprio i Minions. Anche nel terzo capitolo della saga di Cattivissimo Me, i Minions sono alle prese con l'arduo compito di eliminare i più grandi cattivi della Terra. Ma ecco in anticipo la trama del film.

COSA ACCADRA' QUESTA VOLTA?, LA TRAMA

Il film si apre con il dramma di Gru, che dopo aver fallito un'importante missione in cui avrebbe dovuto eliminare l'ultimo cattivo rimasto sul Pianeta, viene letteralmente cacciato via dalla Lega anti cattivi. Costretto a tornare a casa assieme alla sua famiglia e a Margo, Edith e Agnes, Gru inizia ad essere insofferente. A risollevargli il morale arriverà un misterioso personaggio che gli svelerà l'esistenza di un suo fratello gemello. Assieme i due gemelli tenteranno di sconfiggere il terribile Balthazar Bratt, un villain protagonista della televisione americana degli 80 dimenticato dallo show business. Balthazar ha intenzione di vendicarsi del mondo di Hollywood. Riusciranno Gru e suo fratello gemello ed eliminare la minaccia?

