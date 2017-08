Cherry Season / Anticipazioni 24 agosto: Oyku e Ayaz fanno la pace sul treno per Roma

Cherry Season, anticipazioni

Dopo le nozze, Oyku è fuggita in Italia. La coppia più amata di Cherry Season, torna puntualmente anche oggi con gli ultimi strampalati sviluppi amorosi. Il prossimo 11 settembre si concluderanno definitivamente le avventure di Ayaz e Oyku che tanto hanno appassionato il pubblico italiano. La particolare soap opera turca, nonostante la trama bizzarra e fortemente lontana dalla realtà, ha comunque appassionato il pubblico di Canale 5, che non vedeva l'ora di ritrovarla dopo la breve pausa estiva. Cosa è successo ieri pomeriggio? Cosa vedrete in onda a breve? Eccovi tutte le anticipazioni e il riassunto delle dinamiche visionate in precedenza. Oyku si trova in Italia, cullata dall'affetto di nuovi amici. La ragazza ha trovato il suo spazio sul lago di Nemi, ma senza il suo Ayaz. Tutto - comunque - sembra procedere per il verso giusto e la giovane ha trovato perfino lavoro in un albergo di proprietà di Monika. Durante il suo soggiorno nel nostro belpaese, ha anche conosciuto il simpaticissimo Nazmi, che considera già quasi come un padre. Ayaz intanto, nonostante abbia perso le tracce della moglie e sia investito dalla tristezza, pensa anche al divorzio. Come andrà a finire? Oyku inoltre, mosso da un orgoglio forse stupido, non ha nessuna intenzione di chiamare la moglie. L'intervento degli amici però, sarà fondamentale in tutta questa storia e così, organizzano un piano per farli incontrare.

Anticipazioni 24 agosto: Ayaz e Oyku in Italia

Nel corso della nuova puntata di Cherry Season che andrà in onda domani pomeriggio, Ayaz e Oyku sono del tutto ignari del piano organizzato dagli amici per farli incontrare. Gli amici però, sperano che dopo l'incontro il loro cuore possa nuovamente tornare a battere l'uno per l'altra. Quando la coppia si vede in Italia però, comincia subito a litigare e rinfacciarsi errori e prese di posizione. Anche Monika e Nazmi però, così come gli amici in Turchia, prendono a cuore la situazione della coppia e confidano in una loro riappacificazione. Dopo un nuovo litigio, Oyku sul treno in direzione Roma che la riporti al lago, vede saltare Ayaz sulla locomotiva e dopo l'ennesimo chiarimento, hanno finalmente modo di rimettersi insieme: sarà la volta buona? A Istanbul però, le cose non vanno come previsto e Onem è ancora arrabbiatissima con Oyku che ha lasciato suo figlio. Cosa succederà? La rabbia quindi, la spingerà a tentare di acquistare una casa di moda, la Atlantis ma senza successo. Le nuove dinamiche di Cherry Season vi aspettano puntualmente anche oggi, giovedì 24 agosto, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

