Filippo Magnini / L'ex della Pellegrini ci prova con Giorgia Gabriele? Lei sogna di riavere Gianluca Vacchi

Filippo Magnini e Gianluca Vacchi

Grandissime le anteprime che troveremo sul prossimo numero di Spy. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, uscirà con il nuovo numero domani, venerdì 25 agosto. Nell'attesa, arrivano succosissime anticipazioni di gossip che ci sentiamo volentieri di condividere con tutti voi. Una di queste, riguarda Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica Pellegrini. La rivista infatti, pone l'accento su due coppie prima molto amiche; stiamo proprio parlando di Federica Pellegrini e Filippo Magnini e Gianluca Vacchi e Giorgia Gabriele. Un tempo, come si legge tra le pagine del giornale, i quattro erano amici di “bisboccia”... e adesso? Cosa è accaduto? Il “magico” quartetto infatti, aveva interrotto ogni tipo di rapporto già da qualche tempo in quanto, si vocifera tra le pagine della rivista, Magnini pareva avere un debole per la Gabriele. Adesso che entrambe le storie sono naufragate in alto mare, il bel Filippo nuota... ehm, gioca a carte scoperte. L'interesse per la bellissima designer 31enne infatti, pare non essere mai svanito ed i continui “Mi piace” alle sue fotografie, ne sono la viva testimonianza.

Filippo Magnini ci prova con l'ex di Gianluca Vacchi? L'indiscrezione di Spy

Secondo il settimanale Spy, Filippo Magnini starebbe placcando Giorgia Gabriele a suon di like. A quanto pare, il nuotatore non perderebbe mai l'occasione di “piacciare” gli scatti dell'amica, per mostrare il suo vivo interessamento. Peccato perché che, secondo le indiscrezioni della rivista diretta da Signorini, la bella 31enne, stia facendo in modo di riconquistare Gianluca Vacchi, ex fidanzato “ballerino” che sembra essersi consolato tra le braccia della modella Ariadna Gutierrez. Come andrà a finire questo insolito “terzetto”? Giorgia Gabriele cederà al corteggiamento di Filippo Magnini? Lui mostra degli apprezzamenti semplicemente per amicizia e affetto? E ancora, Gianluca Vacchi riprenderà l'ex fidanzata tra le sue braccia oppure è troppo impegnato con Instagram? Questa news di gossip, riapre ancora la bollente estate italiana: come potete vedere non è ancora finita!

© Riproduzione Riservata.