Fortunato Cerlino papà/ E' nata Delfina, fiocco rosa per il noto attore di Gomorra

Fortunato Cerlino in Gomorra

"23 Agosto 2017, ore 15.40 ... benvenuta Delfina": è così che Fortunato Cerlino, l'attore che il pubblico ha imparato ad amare soprattutto nel suo ruolo di don Pietro Savastano in Gomorra, annuncia la nascita di sua figlia. La compagna, Antonella Sava, ha partorito ieri e poche ore dopo l'attore ha deciso di annunciarlo a tutti attraverso i social con una foto di due piccole scarpine. Una grande gioia per la coppia, anche perchè solo poco tempo fa. Cerlino parlava così della paternità: «Se finora non lo sono diventato non è stato per mia volontà. Credo nell’evaporazione dei padri teorizzata da Massimo Recalcati: Telemaco attende il ritorno di Ulisse affinché ristabilisca ordine a Itaca, invasa dai Proci. Siamo dentro questa transizione, in cui figli senza orizzonte cercano la strada per diventare giusti eredi».

È NATA DELFINA, FIGLIA DI FORTUNATO CERLINO E ANTONELLA SAVA

La storia d'amore con Antonella Sava, una photo editor in una rivista, è nata nel 2015. I due non amano stare sotto i riflettori e vivono la loro vita lòontano dal gossip nella periferia di Roma. In un'intervista a Vanity Fair di qualche mese fa, Cerlino della loro storia d'amore raccontava: "Da amici, a vedere la partita di Coppa Italia Napoli-Lazio del 2015. Io ero nella fase “non voglio una relazione”. - racconta l'attore - Lo dichiaravo subito e mi prendevo quel che veniva. Ed ecco lei in cucina, folgorazione. Te ne accorgi subito, quando una donna ti manda gambe all'aria e non puoi farci il cretino perché sarai il primo a bruciare" conclude.

