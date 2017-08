Grande Fratello Vip 2017 / Cast e anticipazioni: Rosa Perrotta "tagliata" e l'annuncio di Malgioglio

Grande Fratello Vip (Logo)

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi e Alfonso Signorini scaldano i motori in attesa dell'esordio puntato su l'11 settembre, intanto il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni pubblica i nomi dei concorrenti ufficiali di questa seconda edizione. Si tratta di: Gianluca Impastato, Daniele Bossari, Simona Izzo, Carmen Di Pietro, Ignazio Moser, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Elettra Lamborghini, Aida Yespica, Stefano Sala, Serena Grandi, Veronica Angeloni, Luca Onestini, Giulia De Lellis, Marco Predolin e Cristiano Malgioglio. Un nome tra quelli di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni è però grande assente: stiamo parlando di Rosa Perrotta, che sembrava ormai essere un inquilino certo della Casa più spiata d'Italia.

IL CAST DEL GRANDE FRATELLO VIP 2: UN ADDIO E UN ANNUNCIO

Non si conoscono le motivazioni di questo forfait, probabilmente l'ex tronista di Uomini e Donne potrebbe aver deciso proprio alla fine di non partire per questa avventura e godersi invece questi primi mesi di relazione con Pietro Tartaglione. Intanto dubbi rimangono anche sull'effettiva partecipazione di Cristiano Malgioglio. È proprio lui però a chiarire che prenderà la decisione definitiva nei prossimi giorni: “Settimana prossima vi comunicherò amici miei di Instagram se entrerò nel GF Vip. - annuncia su Instagram, e ancora - Al momento sono preso con le registrazioni del mio disco a Nizza. Sono molto felice perché il lavoro è pazzesco. Attualmente nella mia testa c’è il mio disco con canzoni bellissime. Tanto ritmo, ritmo ritmo… come la mia vita”. Insomma tra pochi giorni finalmente avremo nuove certezze sul cast.

