HELEN DORN / Anticipazioni 24 agosto 2017: il commissario vittima di un attentato

Helen Dorn su Rai 2

CAST E INFORMAZIONI GENERALI

Prima serata in giallo con le indagini del commissario Helen Dorn della serie omonima. Trasmessa dal 2012 sul canale tedesco ZDF, la serie conta 8 episodi in formato film tv. In Italia va in onda su Rai 2 a partire dal 27 luglio 2017, occupando la fascia tra le 21 e le 23 del giovedì sera. Nel cast, Anna Loos (commissario Helen Dorn), Ernst Stötzner (Richard Dorn), Matthias Matschke (Detective Gregor Georgi), Stephan Bissmeier, Daniel Friedrich (ispettore Falk Mattheissen), Fredderik Collins (Detective) e Tristan Seith (Weyer). Regia: Alexander Dierbach, Matti Geschonneck, Johannes Grieser, Markus Imboden. Produttore: Wolfgang Cimera, Jutta Lieck-Klenke, Dietrich Kluge, Silke Schulze-Erdel. Produttore esecutivo: Andreas Breyer, Roger Daute. Primo episodio, Una falsa testimonianza: Alena è una giovane donna rumena impiegata nei magazzini dell'aeroporto di Düsseldorf. È lì che viene ritrovato morto un uomo che era sotto protezione. Secondo episodio, Pericolo imminente: Helen rimane ferita in un attentato. Questo fatto si ricollega a un omicidio avvenuto anni prima, quando un commando formato da quattro persone aveva fatto irruzione in un appartamento uccidendo una donna e il suo presunto amante.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Un cadavere viene ritrovato nel bagno del personale dell'aeroporto di Düsseldorf. La vittima, Herbert Krämer, faceva parte del programma di protezione testimoni poiché aveva contribuito a risolvere un caso di traffico di minori. Helen scopre che Krämer era un contabile della criminalità che avrebbe dovuto fornire preziose informazioni in caso di avvenuto riciclaggio di denaro sporco. Alena è la sola testimone dell'assassinio di Krämer, ma si rifiuta di parlare. Helen Dorn rimane ferita in un attentato che uccide cinque persone. La bomba è scoppiata in una piazza piena di persone, e si sospetta che l'esplosione sia di matrice terroristica. A finire al centro delle indagini è proprio l'islamista Ron Keller, ma la soluzione non è così semplice come appare. Helen decide di seguire una pista del tutto differente e si concentra su Adrian, l'uomo con cui ha passato la notte.

