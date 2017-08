I delitti della salina/ Anticipazioni prima puntata: un serial killer e misteriose scomparse

I delitti della salina, in prima Tv su Canale 5

LA SERIE: CAST E INFORMAZIONI GENERALI

Al via nella prima serata di Canale 5 di oggi, giovedì 24 agosto, la miniserie I delitti della salina, in prima tv per le reti in chiaro. Di origine francese, il format ha come titolo originale La main blanche e rappresenta a tutti gli effetti il genere noir tipico della cinematografia del Paese. Quattro gli episodi che i telespettatori potranno gustarsi nelle prossime serate, ognuno della durata di 52 minuti e che ruoterà attorno ai tre personaggi principali. Il cast annovera al suo interno nomi importanti per il piccolo schermo francese, da Ingrid Chauvin a Frank Geney fino a Bruno Madinier. Al loro fianco troveremo inoltre Dimitri Rataud, Emmanuel Patron, Yoann Moess e Carlo Brandt, anche se quest'ultimo prenderà parte a soli tre episodi sui quattro totali. Diretta da Dennis Berry nel 2008, la miniserie è stata inoltre girata nell'autunno del 2007 nel distretto della Loira, con al centro tre zone principali. Potremo ammirare infatti i paesaggi mozzafiato di Gwenrann (Geurande), della città di Le Croisic e Batz-sur-Mer. Com'è facile supporre grazie al titolo tradotto in italiano, la trama ci condurrà fino alle paludi saline di Geurande, dove il capitano della SRPJ, Frank Mercoeur, dovrà indagare su un evento particolare. Nel cuore delle saline è stata ritrovata infatti una mano mummificata, che secondo l'antropologa forense Marion Ravel risale ad oltre un secolo prima. Non sarà tuttavia l'unico evento su cui Frank dovrà indagare, dato che in seguito al ritrovamento della mano, l'intera area verrà colpita da una serie di sparizioni misteriose. Si affaccierà così la possibilità che un killer presente nel 1918 possa essere ritornato in qualche modo ad uccidere o che qualcuno stia imitando le sue macabre gesta. La location scelta per fare da cornice alla miniserie sarà la costa atlantica britannica, dove sorge il villaggio di Gwenrann e dove vedremo in azione la task force istituita dalla Polizia di Saint Nazaire. I telespettatori dovranno aspettarsi diversi colpi di scena da questo nuovo show in tinte oscure, anche che lo stesso protagonista, Frank, possa non essere limpido come sembra. Il crime drama è stato trasmesso inoltre con successo nel 2008 su Tf1, riuscendo a catturare milioni di telespettatori ed è stato messo in onda per la prima volta in Italia l'anno successivo su Fox Crime, con il nome in inglese di White Hands. I delitti della salina è stato accolto con entusiasmo dalla critica internazionale, soprattutto per via di alcune similitudini con la serie Tv Bones, dove vediamo in azione un agente ed un'antropologa forense, interpretati da David Boreanaz e Emily Deschanel e giunto alla sua 12esima stagione.

ANTICIPAZIONI DEL 24 AGOSTO: LA TRAMA

Nel tranquillo paese di Geurande, sulla costa atlantica della Bretagna, viene ritrovata una mano mozzata nelle vicinanze di una miniera salina. Frank Meroeur chiederà subito il supporto di Marion Vinci, un'antropologa forense chiamata da Parigi, per effettuare alcune analisi sull'arto e grazie al quale verrà fatta una scoperta interessante. Il profilo fisiologico rilevato corrisponde infatti a quello di una donna scomparsa un mese prima, una trentenne di cui si sono perse le tracce in modo misterioso. A questo particolare si aggiungerà il risultato del test del DNA, che sconvolgerà del tutto le aspettative della task force. Sembra infatti che la mano risalga in realtà ad oltre un secolo prima, ma non sarà l'unico evento a cui dovrà fare fronte Frank. Da quel momento in poi infatti inizieranno a verificarsi una serie di sparizioni che richiamano fortemente quanto avvenuto nella zona nel 1918. Dopo aver effettuato i primi test, Marion si ritroverà sempre più in difficoltà. L'esame fisiologico infatti cozzerà con il DNA, per rivelarle un particolare oscuro e raccapricciante. Sembra che il DNA assomigli fortemente a quello della sua bisnonna, scomparsa nella regione di Geurande nel 1916.

