IL BARBIERE DI RIO/ Il film con Diego Abatantuono in onda su Rete 4 (giovedì 24 agosto)

Diego Abatantuono, protagonista de Il Barbiere di Rio

LA REGIA DI GIOVANNI VERONESI

Giovedì 24 agosto andrà in onda su Rete 4 alle 23:20 il film Il Barbiere di Rio. Si tratta di una pellicola del 1996 scritta e diretta da Giovanni Veronesi in collaborazione con Ugo Chiti con protagonista Diego Abatantuono nei panni di Matteo, un barbiere di Campo dei Fiori a Roma che decide di trasferirsi a Rio con la speranza di cambiare vita e raggiungere la sorella Angelina che non vedeva da anni. Nel cast del film, oltre ad Abatantuono, figurano anche la cantante Irene Grandi, che ha partecipato anche nella scrittura delle musiche per il film, e Margaret Mazzantini, che nel film interpreta Silvia, l'ex moglie del protagonista ed una delle principali cause della sua partenza da Roma. Nel cast anche Rocco Papaleo, che interpreta l'omonimo nipote di Matteo che vive a Rio con la madre Angelina. Per la fotografia, invece, la produzione si è affidata a Maurizio Calvesi, uno degli interpreti più prolifici nel ruolo con oltre 50 film all'attivo e ben 5 nomination ai David di Donatello.

LA TRAMA

Le vicende partono proprio da Campo de' Fiori, a Roma, celebre piazza del centro della capitale con i suoi famosi mercati ed il monumento a Giordano Bruno al centro. Matteo, barbiere che opera proprio nella piazza, è separato da tempo dalla moglie Silvia che lo costringe praticamente a vivere nel suo stesso salone. Un giorno, nel cuore di un'altra lunga e avvilente giornata di lavoro e noia, Matteo si imbatte in un opuscolo turistico del Brasile, e non può fare a meno di vedere la promozione per un viaggio a Rio, città dove vive sua sorella Angelina da emigrata.

Il pensiero di partire passa quasi distrattamente per la testa di Matteo, che sà di essere suo malgrado vincolato al suo mestiere a Roma, ma con il trascorrere delle ore l'idea inizia a farsi molto più concreta ed allettante per Matteo. In fondo la situazione a Roma non è sicuramente delle migliori, e poi si presenta la possibilità di rivedere Angelina, la sorella maggiore a cui Matteo si era dovuto staccare troppo presto anni addietro. Alla fine Matteo decide di partire e di raggiungere Angelina nella metropoli brasiliana nel quartiere Santa Teresa, una zona del centro di Rio abbastanza lontana dai pericoli delle favelas.

Arrivato sul posto e dopo la ricerca dell'abitazione, Matteo si presenta inaspettatamente agli occhi di Angelina, che per l'emozione si prende un colpo e deve essere trasferita in ospedale. Nella struttura, attendendo notizie della sorella, Matteo conosce praticamente per la prima volta alcuni componenti della sua famiglia che non aveva mai visto: Giorginha, fidanzata del giovane nipote Rocco, è la prima sorpresa agli occhi di Matteo. Usciti dall'ospedale lo stesso Rocco guida Matteo nella vita notturna del luogo entrando nella famosa discoteca Help, uno dei punti di riferimento della movida carioca. In evidente stato confusionale e scioccato da un contesto che praticamente non aveva mai conosciuto, Matteo si ritrova all'alba della mattina dopo sulla spiaggia senza più un soldo dopo essere stato derubato da un trans. Fra Matteo e Giorginha nasce un legame particolare, che va oltre la simpatia, e questo col passare dei giorni allarma Rocco, che inizia a spingere per la partenza immediata di suo zio. Sarà l'inizio di un epilogo che Matteo, alla partenza, non aveva nemmeno immaginato.





© Riproduzione Riservata.