Il Segreto/ Anticipazioni puntata 24 agosto: Candela si aggrava, Severo organizza il trasferimento in ospedale

Il Segreto

Protagonista assoluta delle ultime trame de Il Segreto è la povera Candela, che con il suo improvviso malore ha messo in allarme Severo e tutti gli abitanti della Miel Amarga. La sentenza di Lucas, così come il pubblico della soap ha avuto modo di vedere nell'appuntamento in onda ieri, non è stata delle più serene, di conseguenza il dottor Moliner ha consigliato ai suoi cari di trasferire Candela in ospedale. Severo, in un primo momento, si è opposto, con la speranza di poter trovare la cura per sua moglie anche fra le quattro mura della sua dimora, ma di fronte all'aggravarsi della situazione, nella puntata in onda oggi, si convincerà del contrario e organizzerà al meglio il suo trasferimento in una struttura attrezzata. Candela, così, verrà portata d'urgenza in ospedale, dove Severo veglierà su di lei senza farle mai mancare il suo supporto. Dopo la straziante morte di Mencia, i Santacruz dovranno farei conti con un nuovo addio?

Hernando a richio dopo aver sconfitto Nestor

La resa dei conti fra Hernando e Nestor, che si è conclusa con la sconfitta di quest'ultimo, sembra aver messo fine al ricatto che il temibile malvivente aveva ordito ai danni di Camila. Per i Dos Casas, però, i guai non sono ancora terminati, dal momento che Hernando, dopo aver lottato con tutte le sue forze per avere la meglio nel confronto, rischia di perdere la vita. I proprietario di Los Manantiales, infatti, rischia di morire e purtroppo neanche il dottor Zabaletà, di fronte alla sua sofferenza, sembra poter fare molto per la sua sorte. Camila e Beatriz, dopo le sofferenze degli ultimi giorni, dovranno quindi confrontarsi con un nuovo dolore? Novità in arrivo, invece, per Nicolas, che raggiunto da Don Anselmo verrà invitato a riflettere sulla possibilità di dare una nuova chance ai Castaneda. Riuscirà il fotografo a mettere da parte le sofferenze delle ultime settimane e a perdonare la famiglia della sua defunta moglie?

