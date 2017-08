Il santo/ Su Iris il film di Philip Noyce con Val Kilmer (24 agosto)

Il Santo su Iris

La prima serata di giovedì 24 agosto sarà dedicata al cinema di spionaggio: infatti, alle ore 21 su Iris sarà in programmazione "Il santo", pellicola diretta dal regista australiano Phillip Noyce e che è una trasposizione delle avventure di Simon Templar, uno dei personaggi che sono protagonisti dei romanzi dello scrittore statunitense Leslie Charteris. Uscito nelle sale di tutto il mondo nel 1997, "Il santo" non è al primo passaggio in tv e costituisce la più riuscita trasposizione in celluloide delle avventure narrate da Leslie Charteris nei suoi libri e che avevano come protagonista Simon Templar, una sorta di moderno Robin Hood dai modo però spicci.

La pellicola è un classico film di azione dai toni thrilling e che porta i protagonisti in un avventuroso giro del mondo tra intrighi e complotti. Nel cast assemblato da Philip Noyce figurano Val Kilmer nel ruolo del protagonista, ma anche Elisabeth Shue (la dottoressa Emma Russell), Rade Serbedzija (Ivan Tretiak), Valeri Nikolayev (Ilya Tretiak) e Henry Goodman (il dottor Lev Botvin).

LA TRAMA

Il film si concentra su una delle tante avventure di Simon Templar, una sorta di ladro che è animato da un grande senso di giustizia ed è conosciuto come il "Santo" dato che ama assumere dei nomi finti prendendoli in prestito dalla religione cattolica. Cresciuto nel culto dei Cavalieri Templari, il ladro è protagonista di un colpo in quel di Mosca, dove riesce a rubare un misterioso microchip dagli uffici della famigerata Tretiak Oil Company: sfuggito alla cattura da parte degli uomini di Ivan Tretiak, il magnate della compagnia, Templar viene contattato proprio dal miliardario russo per lavorare per lui e indagare su una scoperta compiuta a proposito della fusione fredda da una scienziata britannica, la dottoressa Emma Russell.

Ricorrendo a una identità fittizia, Templar entra nelle grazie della ricercatrice per carpirne i segreti, ma presto scopre di avere una certa attrazione per Emma: tuttavia, Templar rinsavisce in tempo e, dopo aver scoperto il segreto della donna, riesce a sfuggire ad un agguato degli uomini di Tretiak, responsabile di un doppio gioco alle sue spalle. A questo punto, considera conclusa la sua missione ma scopre che a fare il doppio gioco è anche la polizia russa che, con un pretesto, cerca di arrestarlo assieme alla dottoressa. Costretto alla latitanza, l'uomo decide di elaborare un piano per vendicarsi del boss della Tretiak Oil Company e porre rimedio al disastro da questi creato, ovvero una carenza di combustibile per il riscaldamento in tutta Mosca che deve così soccombere al suo ricatto...

