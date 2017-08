KUDOS - TUTTO PASSA DAL WEB/ Debutto alla conduzione per Valerio Scanu

Valerio Scanu presenta Kudos - Tutto passa dal web

Esordio alla conduzione per Valerio Scanu, che dopo la breve esperienza dalle parti di Ballando con le stelle è pronto a cimentarsi in una nuova avventura televisiva. Il programma in questione è Kudos - Tutto passa dal web, e va in onda su Rai 4 nella seconda serata del giovedì. Ad affiancarlo, Giulia Arena e Diletta Parlangeli, 2/3 del trio young della scorsa edizione. Valerio Scanu è un artista amatissimo dalle nuove generazioni, degno sostituto della webstar Leonardo Decarli e altrettanto competente in fatto di social media. I suoi account Instagram, Twitter e Facebook sono frequentatissimi, con i loro oltre 700 mila follower attivi giornalmente. Tema portante della trasmissione, il web nelle sue più varie sfaccettature. Il racconto si dipana attraverso filmati, discussioni e interventi dei protagonisti, il tutto per rendere il quarto canale della tv di Stato un punto di riferimento per i nativi digitali.

GLI ALTRI PROGETTI

Come detto, non è la prima volta che Scanu recita la parte del social addicted. È già successo nella scorsa edizione di Ballando, che lo ha visto responsabile della postazione web del programma. Memorabile anche la sua partecipazione (e conseguente vittoria) a Tale e Quale Show, gara canora dal taglio molto particolare. Il tour estivo proseguirà il 26 agosto a Muravera (Cagliari), sino all'atteso gran finale del 16 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tra gli altri impegni in agenda, la consegna della bozza di Giuro di dire la verità dalla A a Zia Mary, la sua prima autobiografia scritta nei ritagli di tempo tra una data e l'altra. Il libro racconta Valerio dal debutto ad Amici alla vittoria a Sanremo, passando per la sua carriera televisiva ancora in divenire. Quanto alla musica, sarebbe in lavorazione un nuovo album di inediti prodotto in collaborazione con Enrico Palmosi e Beppe Vessicchio.

