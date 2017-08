Nuovi tronisti Uomini e Donne / I nomi: oltre Mattia Marciano anche Andrea Melchiorre e Giorgio Nehme?

Mattia Marciano in uno scatto nel parterre di Uomini e Donne

Fra pochi giorni avranno ufficialmente inizio le nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne e, come sempre in questo periodo dell'anno, si moltiplicano i rumors sui nomi dei protagonisti che, a partire da metà settembre, animeranno i pomeriggi di Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni svelate da chedonna.it, sarebbe confermata la presenza di Mattia Marciano, che dopo il sonoro due di picche ricevuto da Desirée Popper nel corso della precedente edizione, tornerà nel parterre per vestire, questa volta, i panni del protagonista. Insieme a lui, secondo gli ultimi "pettegolezzi", potrebbe esserci anche Andrea Melchiorre, che di recente è tornato alla ribalta dopo aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island e per aver intrapreso una liaison, subito troncata, con l'ex corteggiatrice di Luca Onestini, Giulia Latini. Sarà proprio lui ad affiancare Mattia Marciano sul prestigioso trono di Maria De Filippi?

CECILIA ZAGARRIGO NUOVA TRONISTA?

Per quanto riguarda i protagonisti che quest'anno potrebbero sedere sul trono dei giovani di Uomini e Donne, fra i nomi più quotati vi è quello di Giorgio Nehme, ex tentatore nell'ultima edizione di Temptation Island, recentemente "paparazzato" in discoteca in compagnia della bella Giulia Latini. In attesa di ulteriori conferme sulla sua presenza, vi segnaliamo che tra le future troniste potrebbe esserci anche Cecilia Zagarrigo, l'affascinante corteggiatrice che nell'ultima edizione di Uomini e Donne ha raggiunto il parterre su richiesta di Luca Onestini, che poi ha dirottato la sua scelta sulla biondissima Soleil Sorgè. Inoltre, in vista degli ultimi aggiornamenti sulle coppie che hanno appena conclusola loro avventura a Temptation Island, non è esclusa la presenza di Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, i due ex fidanzatini del reality delle tentazioni, che recentemente si sono detti addio dopo una serie di incomprensioni inconciliabili.

