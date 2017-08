Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 24 agosto 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 24 AGOSTO 2017 A LATTEMIELE

Passiamo ad osservare da vicino i segni zodiacali che per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele vivranno una giornata al Top. Tra questi ci sono i Gemelli che sono forti in questo momento ma devono evitare di vivere di utopie e cercare di essere più concreti nelle scelte. Il Leone vivrà una buona giornata di grandi equilibri nonostante qualcuno dovrà fare i conti e cercare di far quadrare il bilancio. La Bilancia gioverà dell'ingresso nel segno della Luna che può appianare situazioni fino a questo momento complicate. C'è decisamente una buona energia che però va sfruttata in maniera oculata. Il Capricorno a breve potrà vivere il momento migliore dell'anno per i sentimenti con l'uscita di un Venere che è stato a lungo in opposizione. Può essere una giornata top sicuramente per il Sagittario se si eviteranno quelle persone fastidiose che cercano sempre e comunque di mettere i bastoni tra le ruote. Attenzione a fare voli pindarici, bisogna rimanere ancorati a terra ed essere umili.

GIORNATA DIFFICILE PER...

L'Ariete deve stare molto attento alle piccole provocazioni che nascono in un periodo tutto sommato neanche troppo negativo. Si rischia troppe volte di vivere un effetto boomerang con doppie conseguenze negative perché ci si innervosisce alzando la voce e ci si arrabbia con chi non si comporta bene. Il Toro avrà problemi di soldi e deve stare attento soprattutto se ha un'attività in proprio. Nonostante questo si potrebbe trovare la forza per reagire qualche volta con situazioni positive dal punto di vista sentimentale. L'Acquario è ribelle e non ci sta di fronte alle situazioni in cui gli vengono imposte le cose. E' un momento che spesso regala delle tensioni di troppo, per questo si dovrebbe trovare di risollevarsi grazie magari all'aiuto di un amico o una persone che vuole del bene. Attenzione però dall'altro lato alle persone che a volte possono trarre anche in inganno con seconde finalità.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Per analizzare correttamente l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andiamo a paragonare quello che è successo ieri a quanto accadrà oggi. I Gemelli hanno finalmente rimesso i cocci insieme, ma devono comunque essere guardinghi sotto diversi punti di vista. I Pesci devono imparare a gestire le loro emozioni di fronte al fatto che ci sarà un autunno di grandissime occasioni, attenzione però ad essere troppo impegnati quando ci si trova a confrontarsi con gli altri. Il Leone sta iniziando a guardarsi attorno perché presto potrebbe vivere situazioni piuttosto favorevoli in amore. La Vergine ha visto entrare la Luna nel segno, ma deve stare attenta ai cali di tensione anche oggi. Il Sagittario invece rispetto a ventiquattro ore fa si è trovato a migliorare dal punto di vista dell'umore, ma anche a soffrire la presenza di altre persone che vogliono disturbare il loro agire e creare delle complicazioni che possono pesare davvero molto. Attenzione anche agli invidiosi.

