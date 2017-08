Pioggia infernale / Su Cielo il film con Morgan Freeman e Christian Slater (24 agosto)

Pioggia infernale su Cielo

Pioggia infernale (il cui titolo in lingua originale è Hard Rain) è una pellicola thriller americana del 1998 diretta da Mikael Salomon. Il film andrà in onda giovedì 24 agosto alle ore 21.15, su Cielo. Nel cast di Pioggia infernale sono presenti diversi attori di spicco del panorama hollywoodiano, come Morgan Freeman, noto al grande pubblico per aver partecipato a tantissime pellicole in veste di protagonista. Celebri sono le sue apparizioni in Million Dollar baby, Strett Smart e Le ali della libertà. Oltre a Morgan Freeman, nel cast del film troviamo Christian Slater, Randy Quaid, Minnie Driver e Edward Asner.

LA TRAMA

Nel bel mezzo della più violenta e disastrosa tempesta che gli Stati Uniti abbiamo mai sperimentato, Tom e Charile sono decisi a concludere il loro lavoro e si accingono a raggiungere la piccola cittadina di Huntinburg, dove è in corso una terribile alluvione. Il loro compito è prelevare denaro dalla banca locale. Arrivati in città, che nel frattempo è stata evacuata, il loro furgone rimane incastrato a causa dell'asfalto distrutto dalla pioggia. Charlie decide di chiedere aiuto immediatamente alla Guardia Nazionale ma poco dopo i due vengono aggrediti dalla gang capitanata da Jim e formata da Kenny, Mr Mehlor e Ray. Charlie viene ucciso per sbaglio da Kenny ma Tom riesce a fuggire ed a mettersi in salvo. La storia proseguirà con il racconto dei mille pericoli che il povero Tom dovrà superare per riuscire a trarre in salvo la propria vita ed il furgone porta valore che porta con se. Oltre a dover sfuggire alla banda di Jim dovrà fare anche i conti con lo sceriffo locale che intende derubare il furgone, al pari dei malviventi. A complicare la situazione sarà poi ovviamente la tempesta in corso.

