ROSAMUNDE PILCHER - IL CASTELLO INCANTATO/ Su Canale 5 il film con Ivonne Schonherr (oggi, 24 agosto 2017)

film romantico nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST SONO PRESENTI IVONNE SCHONHERR E HUBERTUS GRIMM

Rosamunde Pilcher - Il castello incantato, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 24 agosto 2017 alle ore 16.30. Una pellicola tedesca di genere sentimentale che è stata diretta da Dieter Kehler nel 2012. Il regista, che ha diretto molti altri film targati Rosamunde Plicher, come "Una dolce melodia" nel 2008, "Le ali della speranza" nel 2007, "L'uomo dei miei sogni" sempre nel 2007, "La voce del cuore" nel 2006, e ancora altri, di cui l'ultimo, uscito nel 2015, sempre targato Rosamunde Plicher e dal titolo "Finalmente la felicità". Il regista ha quasi sempre girato film drammatici/sentimentali, e "Il castello incantato", come gli altri, saprà stupire i telespettatori per la storia appassionante e amorosa. Nel cast sono presenti nomi importanti quali quello della bellissima attrice tedesca Ivonne Schonherr, che ha lavorato con lo stesso regista anche nel film "La voce del cuore", oltre che aver partecipato a più di 30 film, nonostante la giovane età, e quello di Hubertus Grimm che ha recitato in un altro film della serie Rosamunde Plicher ovvero "Le due verità di David", con un regista diverso. Altri nomi importanti del cast sono quelli di Angela Roy, Lutz Mackensy e Diego Wallraff, che ha lavorato con lo stesso regista in "Viaggio di nozze alle Bermuda". Ma vediamo ora la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Il film è una sorta di "favola" moderna in quanto parla di una donna, Stella, interpretata alla perfezione dalla bellissima Ivonne Schonherr, sposata infelicemente con Peter, un uomo che gestisce una casa d'aste che per fare soldi, fà delle vere e proprie truffe nei confronti degli acquirenti. Stella, al contrario, è una donna onesta, ingenua, con dei principi, dei valori e dal carattere amabile e dolce che quindi non va assolutamente d'accordo col carattere di suo marito. Stella ha sofferto molto, in quanto non ha mai saputo niente della sua famiglia e delle sue origini e ha perso entrambi i genitori quando era molto piccola. É cresciuta in un orfanotrofio, ma nonostante questo, non ha perso il sorriso e la gioia di vivere, e non ha mai perso la speranza di sapere un giorno le sue vere origini e conoscere qualche parente. Un giorno la sua vita cambia, in quanto viene invitata a presenziare alla lettura delle ultime volontà di un ricco conte. Una volta presente, scopre con suo stupore, di essere la nipote del conte e di aver ereditato il titolo di contessa e la comproprietà della sua residenza, un fantastico castello, che deve dividere con la seconda moglie del conte. Essa non la tratta affatto bene, e anzi le rende la vita impossibile, seccata dal dover condividere le ricchezze che credeva tutte sue. In suo aiuto vengono il vecchio maggiordomo James, un uomo dal cuore estremamente buono, e l'architetto David Brighton, di cui Stella si innamora follemente, e con cui capirà cosa vuol dire amare davvero. Insomma, una vera e propria favola moderna in cui un'orfana con un matrimonio infelice, riesce a trovare tutto d'un tratto la felicità.

