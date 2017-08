Reshmin Chowdhury / Video, chi è la presentatrice del sorteggio di Champions League

Reshmin Chowdhury (Foto: da Twitter)

A catalizzare l'attenzione durante la cerimonia del sorteggio dei gironi di Champions League è anche Reshmin Chowdhury, presentatrice quest'oggi al fianco di Pedro Pinto. Non c'è più Melanie Winiger, attrice e modella svizzera, che fino a non molto tempo fa spiegava le dinamiche del sorteggio della principale competizione calcistica europea. Ad allietare i dirigenti dei club nei minuti che disegnano la fase ai gironi della nuova edizione della Champions League è la giornalista della BBC e BT Sport. Originaria del Bangladesh, la presentatrice e giornalista è nata e cresciuta a Londra. Agli studi Reshmin Chowdhury ha affiancato l'attività lavorativa: ha mosso i primi passi come assistente televisiva alla Reuters TV News, poi ha cominciato a viaggiare in giro per il mondo per intervistare figure di spicco del mondo politico ed economico. Nel 2005 il salto in BBC e Bloomberg Television, ma è nel 2008 che si approccia al mondo calcistico.

IL SALTO NEL MONDO DEL CALCIO

Per due stagioni Reshmin Chowdhury è stata presentatrice del canale ufficiale del Real Madrid: è lei la prima giornalista ad aver intervistato Cristiano Ronaldo dopo l'acquisto dal Manchester United. Inoltre, ha intervistato in esclusiva anche Karim Benzema. Dopo due anni lascia Madrid per unirsi al team di BBC Sport News, dove ha svolto il ruolo di presentatrice e per cui si è occupata delle Olimpiadi di Londra 2012. Nell'agosto del 2014 entra a far parte di BT Sports, per le quali segue le sfide di Champions ed Europa League. Chi ha un debole per Reshmin Chowdhury, che tra l'altro ha vinto il premio Media agli Asian Football Awards, dovrà mettersi l'animo in pace: vive a Londra con suo marito, dal quale ha avuto due figli. Un occhio particolare lo riserva al Tottenham, di cui si dice sia tifosa.

