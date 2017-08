SANDRO MAYER VS VERONICA PIVETTI/ "È lei l'omofoba, e se mettessi online l’audio…“

Sandro Mayer vs Veronica Pivetti

"Siamo una famiglia, non potrei desiderare di più. Gli uomini mi hanno delusa". Così Veronica Pivetti parlava del suo rapporto con la coinquilina Giordana in un'intervista rilasciata a Dipiù qualche giorno fa. Ora, la Pivetti cambia versione: "Mai fatto coming out, quel virgolettato è falsato. Il gossip vive di sottintesi, ma c'è un limite a tutto". Poi l'accusa più grave: "Come si permette questo mondo omofobo di pensare che l'omosessualità sia una 'seconda scelta'?". La replica del direttore Sandro Mayer non si è fatta attendere: "Gentile Signora Veronica Pivetti", si legge su GayNews, "preciso subito che sono un suo ammiratore dai tempi di Viaggi di nozze. La mia stima professionale per lei è incondizionata. L'avevo anche per la sua persona, ma ora questa parte di stima è precipitata. Lei ha smentito, o comunque dice che è stata manipolata, una sua intervista pubblicata su Dipiù a firma della brava giornalista Stefania Mazzoni. Ma questo non mi ha indignato: dopo anni e anni di direzione di giornale sono abituato ai cambiamenti di umore dei personaggi dello spettacolo. Quello che mi indigna è altro: come si permette di definire folcloristico il settimanale Dipiù? Preciso subito che il termine è offensivo e degno di querela, che, già le dico, non inoltrerò, mentre lei non può querelare per l'intervista, perché abbiamo le prove che è autentica e non è stata manipolata: la tentazione di metterla sul web per farla sentire a tutti è stata tanta, ma non l'ho fatto, perché non sarebbe stato corretto. Però, invece di smentire in maniera così chiassosa, poteva querelare e farci scrivere da un avvocato e noi, nelle sedi opportune, avremmo esposto le nostre ragioni e la nostra documentazione. E voglio dire subito che è lei, signora Pivetti, che ha voluto alzare un po' di sana bagarre, ma, la prego, usi termini italiani: sano trambusto sarebbe stato più opportuno".

FACCE DA COPERTINA

Mayer continua prendendo le difese del giornale: "Ma veniamo al contenuto principale della sua smentita: lei ci definisce omofobi, mentre mi pare di capire, ma potrei sbagliarmi, che l'omofoba è lei. Signora, lei precisa: 'Se fossi una donna omosessuale, mi incazzerei parecchio'. Quindi non lo è. Ma perché precisarlo? Se fosse stata omosessuale cambierebbe qualcosa? Lei scrive più avanti: 'Dove sta scritto che l'eterosessualità è la strada che scegliamo per prima, anzi, peggio ancora, la strada giusta?'. Ma che cosa è questa differenza, signora Pivetti? Solo gli omofobi pensano ci siano strade giuste o ingiuste: per noi, mi creda, qualunque strada prenda una persona fin dalla nascita è giusta. Lei dice che secondo Dipiù l'omosessualità è un ripiego. Ma questo l'ha detto lei: lo deduce da che cosa? Signora, il razzismo lo fa solo lei: è lei che ha parlato della sua amica Giordana e poi della giovane donna, Adriana, di cui si innamorò da bambina, ma fra le righe dell'intervista pubblicata non trapela nessun legame sessual-amoroso. Certo, le è stata fatta la domanda: lei è innamorata di Giordana? E lei ha risposto: 'Non so se si può chiamare amore'. Non capisco perché lei legga da qualche parte di un legame di sesso montato da noi". Poi la stoccata finale: "Signora Pivetti, nessuno pensava di vendere copie in più con la sua faccia, perché, con tutto il rispetto, la sua non è una faccia da copertina: se lo lasci dire da un esperto".

© Riproduzione Riservata.