STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Faccio un salto all'Avana, Ancora tu! (giovedì, 24 agosto 2017)

Stasera su Mediaset, Faccio un salto all'Avana

Per la serata del 24 agosto 2017 il palinsesto Mediaset è molto ricco e interessante. Su Canale 5 si potrà gustare un interessantissimo thriller, mentre su Italia 1 si potrà invece vedere una simpatica commedia americana. Su Mediaset Extra sarà possibile rivedere le puntate del divertentissimo show "La sai l'ultimissima?", mentre Iris trasmetterà un film di avventura.

Andando a vedere più nello specifico i programmi e i film trasmessi, si può vedere ancora meglio quanto per la serata del 24 agosto si avrà davvero l'imbarazzo della scelta. Su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della miniserie "I delitti della salina". Il film, thriller, è un susseguirsi di misteriosi avvenimenti e colpi di scena e inizia con una donna, Isabelle, ricoverata in una clinica psichiatrica, che disegna una mano mozzata spuntare da un cumulo di sale. Inizialmente sembra il disegno di una paziente affetta da problemi psichici, fino a che il giorno dopo un salinaio trova nella salina nella quale lavora una mano mozzata, come nel disegno di Isabelle. Ed è proprio da questo episodio che avrà inizio un incredibile indagine, che porterà indietro nel tempo fino al 1918. Una serie insomma che sicuramente sarà seguita con molto interesse dagli amanti dei gialli e dei thriller. In seconda serata, invece, andrà in onda il programma di soft news "Hit the Road". Su Italia 1 la commedia "Ancora tu!" saprà certamente far sorridere i telespettatori. Narra infatti di una donna di nome Marni che, trasferitasi fuori città, dopo aver vissuto anni infernali nel liceo, presa di mira dai suoi compagni ed in particolare dalla capo cheerleader, torna per il matrimonio di suo fratello, scoprendo che esso si sposa proprio con la ragazza che tanto aveva odiato al liceo, la famosa capo cheerleader Joanna. Inizierà così una battaglia tra le due. In seconda serata si potrà gustare un'altra divertente commedia americana, ovvero "L'isola delle coppie". Su Rete 4 le risate sono invece assicurate con "Faccio un salto all'Avana". La storia narra di due fratelli, Vittorio e Fedele, sposati con due sorelle figlie di un ricco imprenditore. Vittorio viene ritenuto morto a seguito di un incidente, fino a che il fratello Fedele non scopre che in realtà vive a Cuba con una nuova compagna. Decide quindi di raggiungerlo, rimanendo però innamorato del posto, e non riuscendo più ad andare via. In seconda serata andrà in onda la divertente commedia "Il barbiere di Rio" con Diego Abatantuono. Su La5 in prima visione andrà in onda "Le Week-end", storia di una coppia di ultracinquantenni che decide di tornare nello stesso posto in cui ha fatto il viaggio di nozze.

Su Mediaset Extra risate a non finire con le barzellette di "La sai l'ultimissima?", show storico di Natalia Estrada e Pippo Franco. Iris trasmetterà "Il santo", un film di avventura che narra le vicende di un ladro di opere d'arte che si innamora follemente di una scienziata. Italia 2 trasmetterà invece "Mi Fido di te" con Ale e Franz, che incontrandosi per caso, e avendo difficoltà economiche, decidono di diventare dei truffatori. Top Crime trasmetterà due puntate di Bones XI, poliziesco, e Boing due puntate di "Adventure Time", avventuroso e divertente cartone.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

21.10 I delitti della Salina, Thriller

23.30 Hit the Road Man, Soft news

Italia 1

21.13 Ancora tu!, commedia

23.20 L'isola delle coppie, commedia

Rete 4

21.15 Faccio un salto all'Avana, commedia

23.22 Il barbiere di Rio, commedia

La5

21.10 Le week-end, commedia

Mediaset Extra

21.15 La sai l'ultimissima?, show

Iris

21.00 Il santo, Avventura

Italia 2

21.10 Mi fido di te, commedia

Top Crime

21.10 Bones XI, poliziesco

Boing

21.20 Adventure time, cartoons

