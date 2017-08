STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Purché finisca bene, Helen Dorn (giovedì, 24 agosto 2017)

Stasera sulla Rai, Tomb Raider: la culla della vita su Rai4

Preparatevi a scegliere tra una vasta gamma di programmi TV che la Rai trasmetterà per allietare la vostra serata estiva da trascorrere sul divano. Rai Uno propone per la collana 'Purchè finisca bene' - 'Una coppia modello'. Una commedia italiana che narra le vicende di Daniele Pecci e Chiara Ricci, Sergio Assissi e Bianca Guaccero, nei panni di marito e moglie che si conoscono all'udienza di separazione. Due storie differenti per le accuse rivolte al marito, ma uno stesso obiettivo, riconquistare la propria moglie, che induce i mariti a stringere un patto di convivenza. Rai Due non può deludere gli appassionati del crimine. Trasmetterà in prima visione il quinto episodio della serie TV tedesca 'Helen Dorn': 'Una falsa testimonianza'. Alla morte di un uomo coinvolto nel traffico di bambini (Herbert Kramer) avvenuta nei magazzini dell'aeroporto di Dusseldorf, il commissario Helen Dorn seguirà la pista di una rumena clandestina presente sul luogo del delitto ed in compagnia di suo figlio. Non può mancare un'occhio sull'attualità. In ricordo del dramma del 24 agosto scorso. Rai Tre propone uno speciale TG3 focalizzando l'attenzione sul terremoto che un anno fa colpì il centro Italia. Saranno proposti approfondimenti sulle difficoltà e sulle speranze riposte nella ricostruzione di quei luoghi colpiti dalle forti scosse che ne hanno provocato la completa distruzione.

Rai 4 trasmetterà in prima serata le storiche avventure dell'archeologa 'Lara Croft: 'Tomb Raider'. Ad Angelina Jolie, nei panni di Lara Croft, viene affidato l'incarico di ritrovare il Vaso di Pandora che si trova nella cosiddetta 'Culla della Vita'. Al suo interno un virus letale capace di uccidere l'intera umanità e sulle sue tracce non solo Lara ma anche lo scienziato Jonathan Reiss che intende usarlo per dominare il mondo. La prima serata targata Rai 5 propone il documentario 'Dentro la musica'. E' la serie prodotta da Rai Cultura dedicata alla storia della musica in tre grandi città, Torino, Roma e Milano. Si narra la storia del Maestro Antonio Pappano divenuto nel 2005 Direttore dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Gli amanti dello spionaggio ed i seguaci di James Bond potranno godersi la serata in compagnia del sedicesimo film della saga dell'agente segreto. Su Rai Movie in onda '007-Vendetta privata'. Bond, privato della licenza di uccidere, decide di agire per proprio conto in merito all'uccisione e al ferimento rispettivamente della moglie di Felix e Felix stesso, amico e collega di Bond. Rai Premium propone il poliziesco 'Last Cop: L'ultimo sbirro'. In onda il nono episodio della seconda stagione intitolato 'l'arte di impicciarsi'. L'episodio è incentrato sulle indagini relative alla morte di una fotoreporter che, fotografando la futura sposa con l'amante, aveva gettato all'aria un importante matrimonio.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

21.25 'Purchè finisca bene - Una coppia modello', film commedia

Rai Due

21.15 'Helen Dorn: Una falsa testimonianza', serie TV drammatico/crimine

Rai Tre

21.10 'Speciale TG3 : In ricordo del terremoto nel centro Italia', attualità

Rai 4

21.05, 'Tomb Raider: la culla della vita', film azione

Rai 5

21.15 'Dentro la musica', documentario cultura

Rai Movie

21.10 '007-Vendetta privata', film azione

Rai Premium

21.20 'Last Cop: L'ultimo sbirro 2: l'arte di impicciarsi', serie TV poliziesco.

