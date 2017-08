Selvaggia Roma vs Desirèe Maldera/ L'ex fidanzata di Francesco Chiofalo furiosa: "Sei una capra!"

Selvaggia Roma

Continua la querelle tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, soprattutto ora che di mezzo è finita anche Desirée Maldera. L'ex tentatrice di Temptation Island ieri, con un post ironico su Instagram, ha commentato la rottura tra i due, svelando di non essere affatto interessata dalla cosa. Ultimamente è però uscita in edicola un'intervista della Maldera nella quale ha dichiarato che, durante l'avventura nel reality, tra lei e Francesco c'era realmente qualcosa. "Non dico che non possa essere stato anche perché eravamo in un reality, ventiquattro ore al giorno in quello stesso contesto, così un minimo tendi ad avvicinarti, ma di sicuro un bel po’ di interesse c’era" ha infatti dichiarato la tentatrice. La dichiarazione è stata subito segnalata a Selvaggia che in breve ha risposto con una storia su Instagram, con parole abbastanza forti.

SCOPPIA LA LITE SOCIAL TRA SELVAGGIA ROMA E DESIREE MALDERA

"Io non voglio assolutamente litigare con nessuno, sia chiaro - esordisce Selvaggia - ma quando si spopola con le cavolate, addirittura devo leggere ca**ate del tipo 'tra me e Francesco c'èra..' ma cosa c'era?? Ma perchè ti viaggia così tanto la testa - sbotta la ragazza, che ancora continua - Non parlo mai di te, me ne sto sempre zitta [...] Inizi dopo il programma con una leccata di c**o dicendo che siamo una bella coppia dicendo che lui è solo un amico e poi fai credere che è di più?". Selvaggia è davvero infuriata con Desirée, tanto da conbcludere con accuse ancora più forti: "Sei una persona da non seguire, anzi da eclissare, la vita è tosta e difficile, siamo contenti che per te non lo sia ma rispetta chi lavora davvero, capra!"

© Riproduzione Riservata.