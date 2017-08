Simona Ventura condurrà Striscia La Notizia?/ Dopo i rumors arriva il comunicato ufficiale

Simona Ventura

Le indiscrezioni lanciate pochi giorni fa da Dagospia hanno svelato la concreta e quasi certa possibilità che Simona Ventura fosse alla conduzione non solo dell'edizione Vip di Temptation Island ma anche di Striscia La Notizia. Un gossip del quale si è molto parlato ma che oggi trova la smentita. Attraverso un comunicato, Striscia La Notizia fa infatti sapere che Simona Ventura non siederà al noto bancone del preserale di Canale 5: "Negli ultimi giorni sono state pubblicate alcune indiscrezioni sulla possibile presenza di Simona Ventura alla conduzione della trentesima edizione di Striscia la notizia. - esordisce il comunicato, che svela il polverone sollevato da questa indiscrezione - Il tg satirico di Antonio Ricci ha ricevuto numerose telefonate e richieste di conferma da parte di giornalisti e telespettatori".

STRISCIA LA NOTIZIA: "SIMONA VENTURA NON SARÀ ALLA CONDUZIONE"

Ecco allora arrivare la smentita ufficiale: "Invitiamo tutti coloro che desiderano saperne di più a risparmiare i soldi e il tempo delle telefonate perché in questa edizione non è prevista la presenza della signora Ventura fra i conduttori di Striscia". SuperSimo non sarà quindi alla conduzione di Striscia, ma non arrivano smentite, invece, sul fatto che la Ventura condurrà Temptation Island Vip. Sembra infatti confermata la presenza del nuovo format nella prossima stagione televisiva e pare chiaro che non sarà Filippo Bisciglia a condurlo. Se è quindi smentita la conduzione di Striscia La Notizia si avvia verso la conferma ufficiale quella dell'edizione Vip del talent dedicato alle coppie.

