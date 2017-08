Tomb Raider, la culla della vita/ Su Rai 4 il film con Angelina Jolie nei panni dell'archeologa (24 agosto)

Tomb Raider - La culla della vita su Rai 4

Tomb Raider - La culla della vita (il cui titolo in lingua originale è Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life) è una pellicola action del 2003 diretta da Jan de Bont. Il film, che rappresenta il seguito di Lara croft: Tomb Raider, sarà trasmesso gioved' 24 agosto, alle 21.05 su Rai 4. La protagonista del film, Lara Croft, è interpretata dalla famosa attrice americana Angelina Jolie, nota al pubblico per le sue interpretazioni in film come Maleficent, Alexander e Wanted.

LA TRAMA

Una terribile scossa sismica in Grecia, fa riemerge l'antico Tempio della Luna edificato da Alessandro Magno nei pressi dell'odierna Santorini. Lara Croft decide subito di approfittarne e così si organizza per dar vita ad una spedizione che le permetta di collezionare il maggior numero di reperti e tesori possibile. Recatasi sul posto, tra i tanti cimeli li presenti, rinviene una misteriosa sfera ed un medaglione in oro. Entrambi i cimeli le vengono però sottratti da Che Lo, un malavitosi cinese che cerca di rinchiudere Lara all'interno del Tempo ed uccide i compagni d'avventura della donna. Grazie ad uno squalo, l'esploratrice riesce a salvarsi. Tornata a casa, Lara riceve un importantissimo incarico, direttamente dal MI6.

Il gruppo segreto britannico le affida il compito di recuperare il vaso di Pandora, dietro cui si cela un virus capace di annientare tutta l'umanità. A manovrare i fili del terribile piano è Johnathan Reiss, ex scienziato diventato uno spietato terrorista. Il suo piano è quello di utilizzare il vaso per infettare l'intera popolazione terrestre e poi diventare clamorosamente ricco commercializzando il vaccino.

Il Vaso è conservato all'interno di un luogo denominato La culla della vita. Quest'ultimo può essere aperto solo dalla sfera rinvenuta da Lara nel Tempio a Santorini. Per portare a termine la missione Lara chiede l'aiuto di una sua vecchia conoscenza, Terry Sheridan. Lara e Terry, una volta recatisi in Cina, riescono a recuperare sia la sfera che il medaglione, entrambi vitali per portare in salvo il vaso di Pandora. Una volta attivata la sfera, Lara scopre che la culla della vita si trova in Africa. Subito dopo prepara i bagagli e parte alla volta del territorio africano, con Reiss e Terry alle calcagna. Riuscirà Lara a salvare le sorti dell'intera umanità?

