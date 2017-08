UN PIEDE IN PARADISO/ Il film con Bud Spencer in onda su Rete 4 (giovedì 24 agosto)

Bud Spencer, protagonista di Un piede in Paradiso

LA REGIA DI E.B. CLUCHER

Il 24 agosto, alle ore 16.50, su Rete 4 andrà in onda il film Un piede in paradiso, diretto da E.B. Clucher nel 1991. Naturalmente il grande protagonista del film è Bud Spencer, uno dei pezzi da novanta del cinema comico italiano nella seconda parte del passato secolo, quando ha abbandonato lo sport agonistico (era stato un ottimo nuotatore), per esordire nel cinema. Tra i film che hanno costruito la sua leggenda, in coppia con Terence Hill, occorre ricordare Lo chiamavano Trinità (1970), ...continuavano a chiamarlo Trinità (1971), Più forte ragazzi (1972), Altrimenti ci arrabbiamo (1974), I due superpiedi quasi piatti (1977) e Io sto con gli ippopotami (1979), premiati da larghi incassi al botteghino. Completano il cast Carol Alt nel ruolo di Veronica Flame, Thierry Lhermitte nella parte di Victor e Ian Bannen nel ruolo di Lucifero.

LA TRAMA

Il protagonista della trama è Bull Webster (Bud Spencer), un tassista in evidenti difficoltà finanziarie, la cui precaria posizione sta per essere ulteriormente peggiorata dalla probabile scomparsa della piccola compagnia per cui lavora, messa in crisi dall'aggressiva politica commerciale della concorrenza.Quando sembra tutto perduto, il tassista apprende però di aver vinto incredibilmente 150 milioni di dollari, grazie al biglietto della lotteria cittadina. Di fronte a questo fatto nuovo, si muovono sia il Paradiso che l'Inferno, inviando due emissari destinati a conquistarlo. L'angelo ha il compito di mantenerlo sulla via della rettitudine, la diavolessa di condurlo su quella della perdizione. Nessuno dei due avrà però la possibilità di ottenere la posta piena, in quanto a condurre le danze sarà proprio Bull Webster, impegnato a ritrovare il biglietto vincente, dopo essersi accorto con sgomento di averlo smarrito. Nella frenetica caccia coinvolgerà anche angelo e diavolessa, facendo infine perdere loro i rispettivi poteri, sino a trasformarsi in comuni mortali. Alla fine la caccia al biglietto sarà coronata da successo e il tassista potrà rilevare la compagnia ormai destinata al fallimento, trasformandola così in una impresa dedita al trasporto con limousine.

© Riproduzione Riservata.