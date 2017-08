UNA COPPIA MODELLO (PERCHE' FINISCA BENE)/ Su Rai 1 il film con Daniele Pecci (oggi, 24 agosto 2017)

il film commedia su Rai 1 in prima serata

DANIELE PECCI, BIANCA GUACCERO E SERGIO ASSISI NEL CAST

Una coppia modello (perché finisca bene), il film in onda su Rai 1 oggi, giovedì 24 agosto 2017 alle ore 21.25. Una coppia modello è uno degli appuntamenti del clico Purchè finisca bene, una serie di commedie sull'Italia dei giorni nostri. In questo nuovo episodio, trasmesso a partire dalle 21.25, la regia è stata affidata a Fabrizio Costa che guiderà un nuovo cast d'eccezione, i protagonisti saranno infatti Daniele Pecci, Bianca Guaccero e Sergio Assisi. Tre nomi importanti, che ci riconducono ad altrettanti lavori sia per il piccolo che il grande schermo. In particolare, Pecci ha raggiunto il successo grazie a Il bello delle Donne, la fiction di successo di Canale 5, ed Orgoglio, la serie Tv italiana di Rai 1. La Guacceri invece è fra i protagonisti del film di Massimo Ceccherini "Faccia di Picasso", mentre quest'anno si è unita al cantante Fabrizio Moro per il duetto "E' più forte l'amore", presente nell'ultimo album dell'artista. Assisi, infine, non ha alle spalle solo una carriera di attore, ma anche di regista. Candidato al Globo d'Oro per la sua interpretazione di Ferdinando IV in "Ferdinando e Carolina", diretto da Lina Wertmuller, è ritornato di recente al teatro grazie a "Oggi sto da Dio", una commedia che ha prodotto e scritto di persona. Completano invece il cast de "Una coppia modello" gli attori Riccardo Alemanni, Daniela Scarlatti, Simona Marchini e Chiara Ricci per i ruoli minori. La pellicola è stata girata nel 2014 grazie alla Pepito Produzioni e Rai Fiction. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Enzo e Ada si presentano in tribunale per ultimare le pratiche di separazione, in seguito al tradimento della donna. Proprio quel giorno sarà importante per Ada, che nella struttura inciamperà nell'abile e scaltro Adriano. Quest'ultimo è stato trascinato a sua volta di fronte ai giudici dalla moglie Valeria, che lo accusa di esserle stato infedele in più di un'occasione. Adriano infatti è dedito al tradimento, anche se riesce a mascherare questa indole grazie ad una simpatia d'apparenza. Al termine delle rispettive udienze, Adriano ed Enzo si ritrovano in un bar e si scambiano delle confidenze sulla qualità dei loro matrimoni. Il marito di Ada è distrutto dalla fine della sua relazione e non riesce a non essere disperato all'idea di non avere più una vita coniugale, mentre il neo amico è convinto di riuscire a conquistare Valeria ancora una volta. In realtà la donna non vuole più perdonarlo e riaccorglielo in casa, tanto che Adriano si trasferisce per una notte a casa di Enzo. Nonostante i contrasti si affaccino subito nella loro convivenza forzata, i due uomini decideranno alla fine di stringere un patto per riconquistare le due mogli. Entrambi dovranno infatti perorare la causa dell'altro, ma tutto va a rotoli e non senza equivoci esilaranti.

