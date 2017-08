UNA TATA PER FORZA/ Su Rai 1 il film con Carolina Vera e Markus Knüfken (oggi, 24 agosto 2017)

Una tata per forza, film sentimentale nel primo pomeriggio di Rai 1

CAROLINA VERA E MARKUS KNUFKEN INSIEME NEL CAST

Una tata per forza, il film in onda su Rai 1 oggi, giovedì 24 agosto 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere sentimentale che è stata prodotta in Germanica e diretta da Dietmar Klein, regista e sceneggiatore tedesco che dopo aver studiato politiche tedesche a Francoforte e dato l'esame di Stato, ha lavorato come ingegnere del suono, ha terminato i suoi studi all'Accademia tedesca di cinema e televisione a Berlino e dal 1990 è stato regista di film di spettacolo e documentari. Tra i suoi lungometraggi vanno citati Garmischer Bergspitzen - Provobis, Fortuna in Brasiliano, Sete giorni in paradiso, Amore morte e calorie, Re di Evergreen, Gli uomini sono meravigliosi e Felicità all'altra estremità del mondo. Il cast vede come protagonisti gli attori Carolina Vera, Markus Knüfken e Simone Hanselmaan. Il titolo originale è Glück auf Brasilianisch ed è uscito nel 2011. È un film per la televisione, adatto a coloro i quali volessero passare un paio di orette all'insegna del romanticismo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA TATA PER FORZA, COME ANDRA' A FINIRE?, ECCO LA TRAMA DEL FILM

La vicenda è incentrata sulla famiglia Strack, composta da ben quattro componenti, il padre Edgar ed i figli Emma, Mike e Doro. La moglie di Edgar è purtroppo venuta a mancare circa due anni prima rispetto l'inizio del film, e la vita del protagonista è diventata un autentico inferno. Dal punto di vista sentimentale, Edgar ha una nuova relazione, adesso è impegnato con la figlia del suo capo. Per il resto, l'uomo non riesce a conciliare i propri impegni lavorativi con il resto, come ad esempio la cura della casa o l'educazione dei suoi scatenati figli. Come se non bastasse, i tre ragazzini rimproverano spesso il padre di non essere molto presente nelle loro vite, dopo la morte della madre questo è causa di ulteriore malessere e sofferenza. Pertanto, Edgar decide di dare una svolta alla propria vita, ha intenzione di assumere una governante che possa dare un senso alla sua abitazione e che possa badare ai suoi figli in sua assenza. Il destino vuole che nello stesso giorno, Edgar debba licenziare una stagista di nome Ana, seppur a malincuore. Sempre per colpa del destino, che spesso e volentieri mette lo zampino nelle questioni quotidiane, Ana incontra per puro caso uno dei figli di Edgar, Doro. I due hanno subito un buon feeling, Ana diventa subito amica di Doro. Come volevasi dimostrare, Doro trova una soluzione a tutto, affascinato dall'empatia e l'intraprendenza di Ana, il piccolo convince sia i fratelli che il padre stesso ad assumere la neo - licenziata Ana. La ragazza non solo farà breccia nel cuore dei ragazzi, che avranno finalmente una compagnia, ma entrerà anche negli interessi di Edgar, tutto ciò causerà qualche piccola scaramuccia con la fidanzata Barbara, gelosa delle nuove attenzioni verso la ragazza.

