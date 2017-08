URBAN JUSTICE - CITTA' VIOLENTA/ Su Canale Nove il film con Steven Seagal (oggi, 24 agosto 2017)

action movie per la prima serata di Canale Nove

NEL CAST STEVEN SEAGAL E EDDIE GRIFFIN

Urban justice - Città violenta, il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 24 agosto 2017 alle ore 21.15. Una pellicola statunitense del 2007 del genere action movie. Il cast è composto da Steven Segal nel ruolo del protagonista Simon Ballister, Eddie Griffin che impersona Armand Tucker, Cristina Serano, Kirk Woller ed una partecipazione di Denny Treyo (il perfido protagonista di Machete). La regia è stata affidata a Don Faunteroy, mentre la colonna sonora è a cura di Stanley Clarke. Il protagonista Steven Segal non ha certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei principali esponenti del filone dei film d'azione, pieni di parti con arti marziali, sparatorie e suspance. La sua filmografia è colma di titoli del genere, tra i quali Today you die del 2005, Born to rise Hell del 2010, Driven to kill del 2009 e Attack Force del 2006. Il cast del film è incentrato principalmente sulla figura di Steven Segal, maestro di arti marziali orientali, e attore molto noto nel campo del thriller e degli action movie. Come in diverse altre pellicole recitano al suo fianco diversi attori molto noti e dalle caratteristiche molto definite. Ad esempio Danny Trejo presta il volto al perfido El Chivo ed è conosciuto per la magistrale interpretazione in Machete, Pur se pieno di colpi di scena e continue scene piene di azioni e violente scazzottate, possono essere notati alcuni errori, come sovente accade in pellicole del genere. Ad esempio quattro diversi veicoli che sono usati nel film portano la stessa targa (2PCE275), sia su una lussuosa Lexsus guidata da Steven Segal, che su dei furgoni di dubbio funzionamento usati dalle gang per tenedere i loro perfidi agguati. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

ECCO LA TRAMA DEL FILM

Simon Ballister è un agente dei servizi segreti impegnato in molteplici missioni sotto copertura volte a catturare pericolosissimi clan mafiosi e trafficanti di droga senza scrupoli. Dopo decine di successi e tante catture conseguite, la vendetta dei malviventi non tarderà a manifestarsi, fino alla triste uccisione del figlio, avvenuta in un agguato teso da una delle più perisocolose organizzazioni criminali. Simon Ballister per prendersi la sua rivincita si trasferisce nel quartiere dove viveva e lavorava il figlio, alla ricerca della verità e sopratutto di giustizia, sovente anche personale e sommaria. Le zone frequentate sono di quelle più malfamate, e tra zone di spaccio, violenze di ogni genere, Simon Ballister, sfruttando le sue doti di combattente, a mani nude e con le più sofisticate armi, naviga per cercare a sua volta la vendetta personale e riabilitare la figura del figlio.

