Una Vita / Anticipazioni 24 agosto: Humildad disperata, Mauro le confessa di amare un'altra

Una Vita

Anche questo pomeriggio, la soap opera spagnola Una Vita, andrà puntualmente in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Spazio per le nuove emozionanti avventure degli amici di Acacias 38, nati dalla creativa mente di Aurora Guerra. Cosa è successo e cosa accadrà oggi, giovedì 24 agosto? Mauro ha fatto una promessa a Teresa: lascerà sua moglie. La coppia quindi, intenta a coccolarsi nella pensione, viene vista da padre Fructuoso che di seguito riferirà tutto a Humildad. Trini e Ramon, come avrete avuto modo di visionare, proseguiranno i loro litigi per colpa delle continue visite da parte di lei, nella casa di Clemente Heredia. Tra le tante parentesi emozionanti, spazio per la commozione con la festa di addio per Tano. Il giovane infatti, si è convinto ad andare a studiare in Inghilterra, dopo un iniziale momento di grande confusione e sgomento. Ieri inoltre, abbiamo avuto modo di visionare Rosina e Leonor alle prese con la nuova cavalla chiamata "Manuela". Proprio Rosina poi, dopo una passeggiata con l'animale, verrà soccorsa da Liberto dopo un momento di paura. Trini nel frattempo, ha fatto ritorno da Heredia e l'uomo gli ha anche proposto di rimanere nella sua ex casa, visti anche i problemi attuali con il marito. Pablo, correndo con la sua cavalla, ha un incidente cadendo per terra e sbattendo successivamente la testa contro una pietra perde i sensi. Humildad, parlando con Mauro gli strapperà una confessione: è ancora innamorato di Teresa.

Anticipazioni 24 agosto: cosa succederà ad Acacias 38?

Nella puntata che andrà in onda oggi, giovedì 24 agosto, saremo ancora alle prese con Pablo che non si trova. Leonor quindi, capirà che gli è successo qualcosa di brutto. Ed intanto, dopo aver visto rientrare la cavalla da sola, tutti cominceranno le ricerche del giovane accompagnati da una certa paura e ansia. Anche Ramon sarà alla ricerca di Trini, inconsapevole del fatto che lei si è stabilita da Heredia. Dopo averla incontrata per caso per strada, la implorerà di tornare ma la donna non avrà nessuna intenzione di fare un passo verso di lui ed anzi, chiuderà per sempre la loro relazione: come andrà a finire? Anche Cayetana avrà modo di riflettere e così, dopo aver ricevuto un'offerta per la terra dove sorgeva la casa che ha preso fuoco, rimane molto turbata dall'accaduto. Himldad, dopo avere saputo la verità da Mauro è scossa, triste e disperata. Don Fructuoso però, le suggerisce di andare a parlare con la sua rivale in amore: come andrà a finire? Le nuove dinamiche di Una Vita, vi aspettano domani pomeriggio, come sempre su Canale 5.

