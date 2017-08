Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gemma e Marco, le ultime indiscrezioni prima del ritorno in scena (Trono Over)

Uomini e Donne, over

Lo scorso maggio, Gemma Galgani è uscita fuori dal programma dedicato ai sentimenti, al fianco di Marco Firpo. Dopo una precedente conoscenza nel settembre 2016, la coppia non aveva funzionato per "colpa" di Giorgio Manetti. La dama infatti, aveva ancora nel cuore il suo adorato "gabbiano" e non era in grado di dimenticarlo in nessun modo. Ecco perchè, i due mesi con Marco furono una serie di alti e bassi epocali, con prese di posizione non da poco. Successivamente, Marco e Gemma hanno mantenuto in piedi una cordiale amicizia che permetteva loro di confrontarsi sicuramente in maniera più pacifica rispetto a ciò che succedeva con il Manetti, per via dei sentimenti ancora "incandescenti". Dopo una serie di frequentazioni per entrambi, con una parentesi televisiva dedicata anche a Michele D'Ambra, Gemma si è accorta di provare ancora qualcosa per il suo Marco. E così, dopo una serata televisiva fortemente galeotta, la dama ha fatto di tutto per poterlo riconquistare. Quando i giochi per tutti sembravano quasi conclusi, Gemma ha riconquistato il suo ex fidanzato. Dopo numerose paure da parte del biondissimo Firpo è riuscita a fare breccia nel suo cuore. E così, il capellone più amato della televisione, ha abbandonato ogni remora per finire tra le braccia della sua amata. Una volta fuori dal programma, le cose sembravano andare per il verso giusto, fino a quando...

Gemma e Marco dopo il trono over: le ultime news sulla coppia

Dopo molti messaggi su Facebook e dichiarazioni d'amore pubbliche, la coppia pare essere irrimediabilmente scoppiata. Gemma Galgani ha confessato di volere pensare solo a lei, mentre Marco ha continuato a rimanere in silenzio. Le ultime indiscrezioni sulla dama inoltre, ci parlano di una sua eventuale partecipazione all'Isola dei Famosi: sarà vero? Si è anche avanzato il nome di Giorgio Manetti al suo fianco: è solo un tentativo per ritrovarli insieme? I due, nel corso delle loro recenti dichiarazioni, hanno mostrato dei dubbi sul loro futuro televisivo alla corte della Queen. Ed infatti, proprio Gemma ha confessato di non essere certa, così come Giorgio, intenzionato a finire il suo libro e farlo conoscere ad un pubblico sicuramente più ampio. Il primo manoscritto del Manetti infatti, parlerà di Gemma ma non solo. Ecco perché, il fiorentino vuole dedicarsi al suo progetto in ogni modo a lui possibile. Staremo a vedere cosa accadrà a breve in quanto, dal 29 agosto, si registreranno le nuove puntate di Uomini e Donne.

© Riproduzione Riservata.