Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mattia Marciano tronista, chi siederà al suo fianco? (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Mancano ancora un poco di giorni all'inizio delle registrazioni del trono classico di Uomini e Donne. Dal prossimo 29 agosto infatti, secondo le ultime indiscrezioni della rete, pare che i tronisti della nuova stagione torneranno in pista nella sfavillante corte di Maria De Filippi. Intanto, questo weekend sarà anche dedicato alla registrazione dei filmati di presentazione, ecco perché, in rete si pensa che già da questa domenica, ci potrebbero essere tutte le anticipazioni necessarie per potere comprendere chi siederà sulla famosa quanto ambitissima poltrona rossa. Mattia Marciano intanto, sembra confermare, indizio dopo l'indizio. Uno degli ultimi è arrivato proprio alcune ore fa, quando si è trovato costretto ad annullare un evento per via di improvvisi impegni familiari. In rete si parla infatti di una “semplice scusa” in quanto, così come vociferato, Mattia dovrebbe mettersi davanti la telecamera per registrare il suo promo televisivo. Chi ci sarà con lui? Le notizie ufficiali in questo momento si contano sulle dita di una mano. Come ben sapete, il trono gay non partirà da settembre, per quale motivo? La “responsabilità” di tutto sarebbe da attribuire a Claudio Sona.

Uomini e Donne, verso il trono classico: le anticipazioni in attesa del ritorno in TV

L'imprenditore veronese, dopo le sue bugie alla redazione, potrebbe perfino tornare da Maria per parlarne davanti a tutti. Il trono gay però, partirà con qualche mese di ritardo per consentire alla redazione del programma di cercare una persona sicuramente più leale e responsabile. Occhi puntati su Mario Serpa che a differenza dell'ex fidanzato, ha dimostrato di essere un ragazzo leale e rispettoso. Le ultime anticipazioni ufficiose ci parlano anche della possibilità di rivedere Giulia Latini, dopo la delusione con Luca Onestini e il recente tradimento da parte di Andrea Melchiorre, la ragazza potrebbe trovare l'amore nuovamente dalla De Filippi. Negli ultimi giorni però, proprio l'ex corteggiatrice è stata avvistata al fianco di un ex tentatore, Giorgio Nehme e quindi, bisognerà capire come procederà tra di loro. Buone probabilità anche per Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Oscar Branzani (prima) e di Luca Onestini (poi). Nel frattempo, si stanno palesando altre curiosità, così come qualche nome dalla quarta stagione di Temptation Island ma attualmente queste, rimangono solo delle indiscrezioni ufficiose.

© Riproduzione Riservata.