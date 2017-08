Virginia Raggi / Pace ritrovata per la sindaca di Roma: in viaggio con il marito e il figlio in Corsica

Virginia Raggi in vacanza

Dove ha passato le vacanze estive Virginia Raggi? La contestatissima (e giovane) sindaca di Roma è stata paparazzata da “Spy”. Il noto giornale, in edicola da domani con il nuovo numero, ha prontamente sguinzagliato i suoi paparazzi per la corsa sfrenata al gossip, anche quando non si tratta di personaggi famosi come un questo caso. Scopriamo quindi, cosa è accaduto alla Raggi, in vacanza con il marito. A quanto pare “tutto è bene quel che finisce bene”, per la sindaca di Roma non è solo un solo un detto ma uno stile di vita. Ecco perché, la donna è stata paparazzata in vacanza con il suo consorte con il quale si è ufficialmente riappacificata. Insieme a loro anche il figlio Matteo. Domani mattina, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, verrà distribuito in edicola con il nuovo numero e al suo interno, troveremo tante esclusive proprio come questa. La rivista specializzata in cronaca rosa, spiegherà nel dettaglio cosa ha spinto Virginia Raggi a depistare curiosi e fotografi per una vacanza in serenità tra le braccia degli affetti più cari.

Virginia Raggi in vacanza con il marito e il figlio Matteo: per la sindaca di Roma pace fu!

La sindaca di Roma Virginia Raggi, si è recata in Corsica con suo marito e il figlio. La donna è stata paparazzata tra le pagine del settimanale Spy che troverete in edicola da domani con il nuovo numero. La Raggi per l'esattezza, si è ha raggiunto la zona di Calvi, per passare del tempo insieme al piccolo Matteo e al (ritrovato) marito Andrea Severini. Nei mesi scorsi infatti, la politica ha vissuto una fortissima crisi con il marito, durante anche qualche tempo. Per questo motivo infatti, aveva deciso di tenere lontano dal “gossip” il riavvicinamento con la sua dolce metà. Attraverso i social infatti, Virginia Raggi aveva cercato di depistare un po' tutti facendo intendere di essere ancora in Italia. Il settimanale però, furbo come non mai, ha raggiunto il terzetto sul traghetto partito da Bastia verso Roma. Secondo la “ricostruzione” del giornale inoltre, la loro vacanza non sarebbe stata nemmeno poi tanto di lusso in quanto, hanno viaggiato con la vecchia Honda Civic di famiglia con il parafango incidentato e tenuto insieme con il nastro adesivo. Di seguito i tre, hanno cenato nella zona self service del traghetto e Virginia Raggi ha passato il tempo a verificare i compiti del piccolo Matteo.

