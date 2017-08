42/ Su Canale 5 il film con Chadwick Boseman, Harrison Ford e Andre Holland (oggi, 25 agosto 2017)

il film sportivo nella seconda serata di Canale 5

NEL CAST ANCHE HARRISON FORD

42, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 25 agosto 2017 alle ore 23.30. Una pellicola capace di conciliare biopic e sport che è stata diretta dal regista statunitense Brian Helgeland e che racconta dell'ingresso nella Major League, la principale lega di baseball USA, del primo giocatore afroamericano, vale a dire di Jackie Robinson. Un film di sport che mescola storia e dramma, arrivato nelle sale cinematografiche nel 2013, "42" non è al primo passaggio in televisione e in Italia è conosciuto con il sottotitolo "La vera storia di una leggenda americana". Il film di Brian Helgeland si caratterizza per essere un classico biopic incentrato sulla vita di Jackie Robinson, anche se i toni sono quelli da favola (l'ascesa del campione di colore nella lega dominata dai bianchi) e con accenni drammatici. Nel cast del film, il ruolo da protagonista è interpretato da Chadwick Boseman, ma a spiccare è soprattutto la stella di Harrison Ford (nei panni di Branch Rickey) a cui si affiancano Andre Holland (Wendell Smith), Christopher Meloni (Leo Durocher) e John C. McGinley (Red Barber). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

42, COME SI SVOLGERA' LA STORIA? VEDIAMO LA TRAMA

Le vicende del film prendono il via nel 1945, nell'immediato dopoguerra, quando un giovane Jackie Robinson è vittima di un episodio di intolleranza razziale in un bagno pubblico, tuttavia, subito dopo il ragazzo viene "ricompensato" dall'incontro fortuito con un talent scout, esperto nello scovare le migliori promesse del baseball, che gli propone un contratto per giocare con i Brooklyn Dodgers. Robinson accetta nonostante alcune remore e si unisce così al resto della squadra che intanto, si sta allenando a Montreal, in Canada, tuttavia, i problemi per Robinson cominciano quando alcuni compagni firmano una petizione spiegando che non giocheranno mai con lui per via del colore della sua pelle. Solamente Leo Durocher, l'allenatore dei Dodgers, si schiera dalla sua parte e, anche per questo motivo, viene allontanato dalla guida tecnica e rimpiazzato. Il destino di Robinson cambia però quando, nel corso di un incontro con i Philadelphia Phillies, sfodera una prestazione da campione e addirittura determina la vittoria dei suoi mettendo a segno il "run" fondamentale. Pian piano il clima attorno al ragazzo comincia a cambiare e anche il presidente dei Dodgers, temendo che parte della stampa si scagli contro alcuni dei giocatori che osteggiano ancora Robinson, comincia a serrare i ranghi anche perché la squadra si sta avvicinando a disputare le fatidiche World Series...

