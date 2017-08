Asia Nuccetelli innamorata di Fabio Basile? / "Tra i due messaggi e un incontro romantico": scoppia il gossip

Fabio Basile e Asia Nuccetelli

Nuovo amore per Asia Nuccetelli? La figlia di Antonella Mosetti, che il pubblico ha imparato a conoscere durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, avrebbe perso la testa per un famosissimo sportivo. È questo quello che annuncia Ivan Rota per Novella 2000. Nello specifico si legge: "Asia Nuccetelli (che forse farà parte del cast di Riccanza) pare avere una grande simpatia per Fabio Basile, il judoka che ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle - si legge - i due si sarebbero incontrati dopo essersi scambiati messaggi sui social. A proposito di Asia, sua madre Antonella Mosetti sembra esserci rimasta male quando ha saputo che i commenti su Instagram che le dicevano: «Sei bella come una dea» erano fasulli...".

ASIA NUCCETELLI INNAMORATA DEL FAMOSO JUDOKA?

Un gossip che da Asia arriva a sua madre Antonella ma che comunque sembra confermare che il cuore della bella Nuccetelli sia tornato a battere. Se Asia esce da una frequentazione con il rapper Wayne Santana, membro della Dark Polo Gang, per Fabio Basile, fino a pochi giorni fa, si parlava di possibile ritorno di fiamma con l'ex fidanzata Sofia Petitto dopo una frequentazione con Anastasia Kuzmina, ballerina conosciuta proprio durante la partecipazione a Ballando con le stelle. Un'indiscrezione, quella di Novella 2000, che mette quindi un pò di confusione e rimescola le carte in tavola: c'è davvero stato un avvicinamento tra Asia Nuccetelli e Basile o si tratta di una news che non trova conferme? Di certo la figlia di Anmtonella Mosetti non tarderà a smentirla nel caso sia una bufala.

© Riproduzione Riservata.