BABY BOOM/ Su La7 il film con Diane Keaton e Sam Shepard (oggi, 25 agosto 2017)

una commedia brillante su La7 in prima serata

CHARLES SHYER ALLA REGIA

Baby Boom, il film in onda su La7 oggi, venerdì 25 agosto 2017 alle ore 21.30. Una commedia brillante statunitense incarna perfettamente l'immaginario degli anni '80, sia nella sceneggiatura che nei costumi. Il film, che è stato diretto nel 1987 dal regista Charles Shyer, vede come protagonista una splendida Diane Keaton nel fiore della sua carriera, assieme all'attore Sam Shepard che interpreta l'uomo che le cambierà il modo di pensare e conseguentemente lo stile di vita. Le musiche sono affidate ad un musicista d'eccezione, il compositore di origini italiane Bill Conti, conosciuto anche per aver arrangiato le colonne sonore di altri cult di quei ruggenti anni come Karate Kid e Rocky. Baby Boom è il primo film del regista Charles Shyer che ha curato la sceneggiatura assieme a Nancy Meyers, i due artisti hanno lavorato spesso in collaborazione come nei lungometraggi Il padre della sposa e il suo sequel, ed Inviati molto speciali. La Meyers è conosciuta anche per altre commedie brillanti come L'amore non va in vacanza, Lo stagista inaspettato con Robert De Niro e Anne Hathaway, What women want con Mel Gibson, Tutto può succedere ed È complicato. Charles Shyer ha diretto Alfie. Vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Il film parla di una donna in carriera, J.C. Wiatt, lavora in un'importante società statunitense, è prossima ad una considerevole promozione e condivide con il compagno Steven un bellissimo appartamento nel cuore di Manhattan. Tutto sembra andare a gonfie vele fin quando la giovane donna non riceve un'eredità molto particolare, una bambina figlia di un remoto cugino, morto sfortunatamente in un incidente. All'improvviso la sua vita vede un'inversione di rotta, il compagno, timoroso della novità, la abbandona, viene rimpiazzata sul lavoro da un giovane rampante e come se non bastasse vede sfumare la sua promozione e viene messa in aspettativa. J.C. decide quindi di trasferirsi nel Vermont in un vecchio cottage e scopre tutto un altro stile di vita, tra un'avventura e l'altra non perde il suo spirito imprenditoriale innato e inizia a produrre golose marmellate realizzate con i prodotti del suo frutteto, all'inizio per la sua piccola Elizabeth e poi per il vicinato, finché non forma una vera e propria piccola impresa. Nel frattempo, un giovane veterinario le farà battere il cuore e comprendere i veri valori genuini della vita, richiamata a New York dal suo capo che vuole acquistare il brevetto della confettura, si farà valere e sceglierà l'amore e la sua realizzazione personale come donna, amante e mamma.

