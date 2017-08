Belen Rodriguez/ News: l'argentina sempre al centro dell'attenzione, l'ultima presa di posizione di Malgioglio

Belen Rodriguez, News

Di Belen Rodriguez, si parla spesso e nella maggior parte dei casi, i gossip sul suo conto vengono prontamente smentiti dalla diretta interessata. Ultimamente, si è creato del caos dietro la faccenda che l'avrebbe voluta a bordo su un aereo con una sigaretta accesa. Questo poi, avrebbe portato il pilota ad un atterraggio d'emergenza. La showgirl, dopo le numerose polemiche e gli insulti social, ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, decisamente differente da quella che avevano riportato giornali e blog. Dopo questa brutta avventura, si è parlato ancora della showgirl e del suo probabile cachet per la sua partecipazione al Festival del peperoncino di Diamante, in Calabria. Secondo le voci del web, l'argentina avrebbe chiesto ed ottenuto la somma di 60mila euro e per questo motivo, il Codacons avrebbe denunciato la vicenda alla Procura e all’ANAC. Dopo l'ennesimo pettegolezzo sul suo conto, anche Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua.

Belen Rodriguez, le ultime news: la showgirl sempre in pole potition

Il celebre cantante dal ciuffo colorato, ha fatto dell'ironia su Twitter, cinguettando: "C'è gente che prende più di 30mila euro per la Sagra del peperoncino. A me ne offrono 5 per la Sagra dell'uva. Ho detto: “Grazie, non sono interessato", ha scritto. La frecciatina nei confronti di Belen, non è apparsa nemmeno troppo velata. Prima di questo, sempre Malgioglio aveva polemizzato sulla precedente questione dell'aereo: "Il fumo nuoce gravemente alla salute. Belén può permettersi di accendere una sigaretta in volo."Complimenti" signorina che non rispetta le regole". Tra poco, sia Cristiano Malgioglio che i fratelli di Belen, entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip e sicuramente, avremo modo di vederli scendere in campo in difesa della sorella maggiore. Proprio in riferimento a ciò, tra le pagine del settimanale “Chi”, Belen ha espresso la sua preoccupazione: “Sono preoccupata. Cecilia ha un suo equilibrio, io e Jeremias siamo matti”, ha spiegato, per poi aggiungere: “Se fa casini, vi avverto, non mi chiamate. Ok, Signorini?”.

