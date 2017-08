Cherry Season / Anticipazioni puntata 25 agosto: Ayaz licenziato dalla madre, ma poi...

Cherry Season

Cherry Season, nonostante racconti emozionanti avventure amorose un "poco strampalate", pare conquistare ancora il vasto pubblico di Canale 5, amante delle soap opera. Con l'appuntamento di questo pomeriggio, le dinamiche di Ayaz e Oyku si prenderanno la pausa per il weekend e poi torneranno il prossimo 28 agosto. Per quella data, tornerà anche in pista Beautiful, l'unica soap attualmente ancora in "ferie" trasmessa dall'ammiraglia di Casa Mediaset. Cosa rivelano le ultimissime anticipazioni? Spazio naturalmente, per i nuovi sviluppi sentimentali che coinvolgeranno i due sposini freschi di matrimonio. Dopo le nozze però, un litigio fortissimo ha costretto Oyku a partire in direzione Italia, lasciando Ayaz in Turchia con un palmo di naso e la volontà - perfino - di chiedere anticipatamente il divorzio. Gli amici comuni però, hanno deciso di far salire Ayaz sopra un aereo per rivedere la sua bella faccia a faccia. Anche in quel caso però, dopo notevoli tira e molla, la coppia prima deciderà di dividersi definitivamente, per poi giurarsi amore eterno per tutta la vita. Oyku infatti, sul treno per Roma, riceve la visita del marito, dopo l'ennesimo litigio. Il vagone che li riporta sul lago di Nemi, sarà decisamente galeotto per la coppia che - fortunatamente - deciderà di riprovarci un'altra volta. A Istanbul intanto, le cose non procederanno bene. Onem infatti, arrabbiatissima per il trattamento di Oyku nel confronti di suo figlio, deciderà - senza successo - di acquistare una casa di moda, la Atlantis.

Anticipazioni puntata 25 agosto: cosa succederà ad Ayaz e Oyku?

Le anticipazioni di Cherry Season in occasione della nuova puntata di oggi, venerdì 25 agosto, ci parlando ancora della storia d'amore tra Ayaz e Oyku, ma non solo. I due dopo avere fatto pace sono tornati in Turchia, lasciando l'Italia che li ha fatti ritrovare dopo la prima crisi post-nozze. Facendo il loro rientro in patria, si troveranno faccia a faccia con l'ira funesta di Onem, che mossa dalla rabbia deciderà di licenziare il figlio per via della troppa assenza. Nel frattempo, Ayaz e Oyku sono chiamati a testimoniare in occasione dell'udienza per il divorzio di Ilker e Sibel. I due però, parlando con il giudice riescono ad impedire che questo pronunci la sentenza ufficiale di divorzio. Onem poi, chiede ad Ayaz di diventare il terzo socio della sua casa di moda anche perché, questo passo in avanti le permetterà di comperare la Atlantis. Lui pare accettare ma le propone una insolita condizione, accetterà?

