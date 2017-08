CHUCK NORRIS È MORTO?/ Sopravvissuto e dimesso il protagonista di Walker Texas Ranger dopo due infarti

Chuck Norris

Invicibile nella nota serie così come nella vita reale: Chuck Norris non si fa scalfire, neppure quando si tratta di due infarti consecutivi. Il noto protagonista di Walker Texas Ranger a 77 anni ci tiene ancora alla sua reputazione, ecco perchè non poteva farsi sconfiggere da due attacchi cardiaci. Ma non solo ne è sopravvissuto ma è anche stato dimesso dopo soli pochissimi giorni. Ma non finisce qui: Chick è tornato alla vita di tutti i giorni, fatta di allenamenti, cibo sano e attenzione. Il suo segreto per sopravvivere ad un "attacco" del genere? "Chuck si allena sempre e si prende cura del proprio corpo", si legge su una fonte americana, "ora ha rallentato un po', ma considera quest'episodio un contrattempo".

SOPRAVVISSUTO A DUE INFARTI

Chuck Norris ha rischiato di morire: purtroppo è tutto vero, non siamo di fronte ad un episodio televisivo. Per fortuna l'attore di Walker Texas Ranger è sopravvissuto, dando l'ennesima prova della sua forza e resistenza. Del resto, se ci sono dei meme a celebrare le sue doti un motivo c'è... La star di Hollywood ha avuto due infarti in 45 minuti: la notizia è stata riportata dal giornale online americano Radar Online, che ha ricostruito quando accaduto. I due arresti cardiaci si sono verificati nella notte tra il 16 e il 17 luglio scorsi: Chuck Norris si trovava a Las Vegas per i Mondiali delle United Fighting Arts, la cui federazione mondiale è stata fondata dallo stesso attore. Quest'ultimo, dunque, è stato «molto vicino alla morte», ma il «suo fisico l'ha sostenuto, nonostante l'età avanzata». L'attore era insieme alla moglie, Gena O'Kelley, al suo fianco in questo momento molto delicato.

DUE ARRESTI CARDIACI PER L'ATTORE: COME È ANDATA

Tutto è successo molto velocemente: «Sembrava una scena di un film, ma era tutto vero», ha raccontato Chuck Norris. L'attore sarebbe stato colpito da un primo malore quando era al Tonopah Station Hotel, dopo essere rientrato nella suite: è crollato a terra accusando gravi dolori al torace mentre si stava facendo la doccia. I soccorritori hanno usato il defibrillatore, così dopo pochi secondi le condizioni di Chuck Norris si sono stabilizzate. Quando però è arrivato all'ospedale è stato colpito da un nuovo infarto. Immediato l'intervento dei medici, che lo hanno nuovamente stabilizzato. L'attore è stato poi trasferito d'urgenza al Renown Regional Medical Center di Reno, nel Nevada. Qui le sue condizioni di salute sono «progressivamente migliorate». Un sospiro di sollievo per la sua famiglia e per i fan, che dopo aver appreso la notizia sono tornati alla carica nel celebrare la forza del loro idolo.

