Costantino Della Gherardesca/ Prima di Pechino Express: “Ho avuto solo amanti insoddisfatti!”

Costantino Della Gherardesca

Costantino Della Gherardesca si è confidato con Candida Morvillo per un'intervista a tratti esilarante. Quasi in partenza con la nuova edizione di Pechino Express, il conduttore pare avere le idee molto chiare su ciò che ha regalato ai precedenti amanti: solo insoddisfazione! (Lo dice lui, mica noi...). Per il Corriere della Sera, il giornalista e conduttore 40enne, re degli anticonformisti, alle vacanze scomode preferisce il "lusso": "Io, d’estate, non capisco chi fa chilometri a piedi sotto il sole per trovare una spiaggia incontaminata di sassi e starci scomodo. Sono per le vacanze di lusso. E in Italia ne faccio poche perché l’Italia è piena di posti malinconici". Nonostante questo, il posto poco malinconico che vorrebbe visitare, confessa di non poterselo permettere: "Per due settimane top a Positano servono 10 mila euro", ma non dice di essere povero, anche se: "Non dico che non ho i soldi per campare, ma non ce li ho per comprare le opere di Manuel Baldassarre o il Patek Philippe che vorrei". Di seguito, il conduttore ha le idee chiare anche quando confessa di essere un grande sostenitore dei telefoni costosi, il divertimento e lo spreco (quanto te lo puoi permettere), perché in fondo: "Nessun povero è felice di essere povero" (volete dargli torto?).

Costantino Della Gherardesca senza filtri (nemmeno di Photoshop): le dichiarazioni

Costantino Della Gherardesca, in attesa del debutto su Rai2 con Pechino Express, confessa di avercela con l'Italia, che da sempre premia i moralisti. E in merito a Pechino, probabilmente il segreto del suo successo è quello di fare uno spettacolo non provinciale, che lo stesso Aldo Grasso ha definito "intelligente". Ed intanto, sotto il punto di vista privato, come procede? "Negli ultimi tre anni, ho avuto solo amanti che ho reso insoddisfatti. Ho un calo del testosterone precoce dovuto a antidepressivi e psicofarmaci presi per combattere l’agorafobia. E hanno influito la grassezza e la mancanza di esercizio fisico", confessa. Poi, il testosterone in gel l'ha riportato ai vecchi splendori ma gli ha regalato brufoli, apnee e mal di testa: "Così ho smesso. In compenso, ho perso 20 chili e mi sono convertito alla medicina tradizionale: dopo le diete più alternative, a Dubai ho scovato una nutrizionista bravissima, Nadia Ahmad". Niente vita privata quindi? Così pare, ma vuoi mettere la gioia di potere indossare qualsiasi abito? "O vesto classico o indosso — ma solo all’estero — camicie sgargianti fatte su misura da Prada. L’abbigliamento giovanile, sportivo e fashion è ridicolo. Uno o si veste formale o capisce la moda, ma come dice la mia amica Miuccia Prada, c’è meno gente che capisce di moda che d’arte".

