Diletta Leotta / Due "no" alla Rai a causa del fidanzato Matteo Mammì? Intanto la giornalista pensa alle nozze

Diletta Leotta, volto di punta di Sky Sport con il suo programma dedicato alla serie B, avrebbe rifiutato due volte la Rai. Stando a quanto svela Alberto Dandolo su Oggi "Le avevano proposto prima I Migliori Anni con Carlo Conti e poi Quelli che il calcio con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Dietro i “no” di Diletta ci sarebbe il fidanzato Matteo Mammì, dirigente Sky. Come mai? Ah saperlo...". La giornalista di Sky Sport fa di tutto per tenere la sua relazione amorosa lontana dal gossip. La giornalista evita di pubblicare foto troppo private sui social network. I due, però, sono stati beccati insieme dai paparazzi, che hanno immortalato la presentatrice Sky e il fidanzato in Sardegna. La coppia sembra molto affiatata e unita. La giornalista e il dirigente fanno coppia fissa da un paio d’anni e convivono in un appartamento che si trova nel centro di Milano. Più volte si è parlato di un matrimonio imminente tra i due ma la Leotta ha sempre smentito i pettegolezzi ribadendo che non è ancora il momento giusto per affrontare il grande passo.

A soli 26 anni la sua carriera è già ricca di soddisfazioni, come dimostrano le importanti proposte arrivate dalla Rai. Ripercorriamo ora in breve la sua carriera. Ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2010, a diciannove anni, sulla rete locale Antenna Sicilia, affiancando Salvo La Rosa nella conduzione dell'11º Festival della nuova canzone siciliana e nel programma di intrattenimento Insieme. L'anno successivo è passata a Mediaset dove ha condotto la trasmissione Il Compleanno di La5 sull'omonima rete digitale. Nel 2012 diventa una delle conduttrici di Sky Meteo 24; lo stesso anno conduce inoltre la striscia giornaliera sul poker Come Giochi? su POKERItalia24. Per la stagione sportiva 2015-2016 viene chiamata a condurre Sky Serie B su Sky Sport 1. Nell'estate 2016 ha condotto insieme ad Ilaria D'Amico gli speciali di Sky dedicati agli Europei di calcio 2016.

