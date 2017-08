Elementary 5 / Anticipazioni puntata 25 agosto: Sherlock Holmes indaga su un nuovo delitto

Elementary in onda su Rai Due

La seconda serata di Rai due si tinge di giallo grazie al nuovo appuntamento di Elementary 5, la serie tv di genere poliziesco basata sulle singolari indagini di Sherlock Holmes. L’episodio, dal titolo “Ti serva da lezione” (titolo originale It Serves You Right to Suffer), è il nono del quinto capitolo e avrà inizio con la misteriosa telefonata persa di Sherlock a Joan. Il risveglio della Watson, interpretata dalla bellissima Lucy Liu, non sarà quindi dei più piacevoli, dal momento che il detective avrà molto da rimproverarle non appena si sarà messo in contatto con lei. Ma cosa spinge Sherlock a mettere in allarme Joan? A quanto pare un nuovo caso di omicidio e una scena del crimine tutta da analizzare, che porteranno la protagonista immediatamente sul posto, dove avrà la possibilità di interagire con i poliziotti e con chi conosce i primi dettagli del terribile delitto.

SHERLOCK ESCLUDE UNA GUERRA FRA BANDE

La città di New York questa sera, a partire dalle 22.50, porterà Sherlock Holmes (interpretato da Jonny Lee Miller) e il suo staff a indagare su un nuovo, misteriosissimo delitto. Sulla scena del crimine, i poliziotti affermeranno di aver visto due uomini fuggire e uno di loro, secondo le prime testimonianze, avrebbe lasciato andare una pistola. Joan, in un primo momento, ipotizzerà che la vittima si sia trovata al centro di un regolamento di conti fra gang, ma poi, dopo ulteriori analisi, si vedrà costretta a fare un passo indietro. La vittima dell’omicidio, morta apparentemente per una vendetta, è Ricky Morales, ma a scatenare la curiosità del celebre investigatore sarà un piccolo particolare fra i proiettile che ha colpito il corpo e la pistola lasciata dai malviventi. In breve tempo tutti gli indizi porteranno a Shinwell, ma la pista che porta al presunto colpevole darà agli investigatori del filo da torcere.

© Riproduzione Riservata.