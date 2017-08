Ezio Greggio e Simona Gobbi/ In vacanza a Saint Tropez, 34 anni di differenza e non sentirli...

Ezio Greggio e Simona Gobbi, Novella 2000

Ezio Greggio e Simona Gobbi chiudono il gossip di questo caldo agosto 2017 con la loro vacanza bollente a Saint Tropez tra baci e abbracci sullo yatch che li ha ospitati in questi ultimi giorni. Il conduttore di Striscia la Notizia continua a vivere al meglio queste sue vacanze che lo hanno portato in giro per il Mediterraneo e non solo visto che si è spinto fino alla meravigliosa Irlanda dove ha posato davanti a cascate, ghiacci e stupendi paesaggi mozzafiato. A quanto pare tutto è andato bene per il conduttore che, presto, dovrà tornare dietro il bancone di Striscia la Notizia insieme allo storico amico e collega Enzo Iacchetti. Il loro 24esimo anno insieme alla conduzione del tg satirico sta per prendere vita insieme alla nuova edizione televisiva ma, prima di chiudersi negli studi di Cologno Monzese per qualche mese, Ezio Greggio si sta dedicando anima e corpo alla bella fidanzata.

EZIO GREGGIO E SIMONA GOBBI BECCATI A SAINT TROPEZ

La coppia ha fatto molto discutere in passato a causa della grande differenza di età. I due si sono conosciuti nel 2009 durante una vacanza in Corsica e all'epoca lei aveva "solo" 22 anni mentre lui ne aveva 34 di più. La bella studentessa colpì dritto al cuore del conduttore tanto che da allora sono passati ormai quasi otto anni e la loro relazione va avanti a gonfie vele. Ezio Greggio ha capito subito che l'ex studentessa di lettere potesse avere delle doti nascoste tanto che decise di affidarle il Montecarlo Film Festival che lo stesso conduttore fondò nel 2001. I due lavorano insieme ma hanno fatto della discrezione e della privacy la loro parola d'ordine. Sui profili social dei due è davvero difficile trovare una foto di "coppia" ancora più di tenerezze e coccole le stesse che non sono sfuggite ai papazzi di Novella 2000 che hanno avuto modo di immortalarli su uno yatch a largo di Saint Tropez. I due sono stati in vacanza nella nota località proprio la settimana di Ferragosto ed è in quei giorni che sono finiti nel mirino del gossip.

