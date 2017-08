Grande Fratello Vip 2017/ News e cast: in una location segreta le foto ad una misteriosa bionda?

Grande Fratello Vip

Siamo ormai agli sgoccioli di questo lungo mese di agosto in cui la tv perde tono e colore per permettere agli italiani di vivere al massimo le proprie vacanze. Presto tutto cambierà e già da metà settembre saremo alle prese con nuovi programmi, puntate e tanto trash da guardare in tv. Come sempre a tenere alta la bandiera sarà Canale 5 e il programma di punto di questo primo scorcio di edizione sarà, senza dubbio, il Grande Fratello Vip. La seconda edizione del reality show di Canale 5 sta prendendo forma proprio in questi giorni e sul web continuano ad arrivare le foto di una location "segreta" dove i prossimi concorrenti stanno girando i video delle loro presentazioni e le foto ufficiali del programma. Proprio in queste foto possiamo notare una bella biondina con abito rosso e tacchi alti seduta davanti alla telecamera e pronta a raccontarsi senza tabù a quanto pare.

UNA MISTERIOSA BIONDINA ALZA LE TEMPERATURE DEL GRANDE FRATELLO VIP

Al momento sui social, dopo una breve indagine, nessuna delle papabili concorrenti si è mostrata in uno splendido abito rosso ma l'unica bionda annunciata come certa concorrente da siti e giornali è Veronica Angeloni. Anche la sportiva è alle prese con le sue vacanze e non ha posato per un selfie con un abito rosso. L'unica ad averlo fatto è Elettra Lamborghini, altra papabile concorrente, ma, attualmente, in viaggio verso Los Angeles. Cosa succederà a questo punto? Ecco qui lo scatto postato su Instagram qualche ora fa dagli addetti ai lavori. Ai fan del programma e dei possibili concorrenti non rimane far altro che controllare i social e beccare un dettaglio o qualcosa in comune con le foto che la produzione sta postando giorno dopo giorno sui social. Per il resto dovremo attendere la messa in onda della nuova edizione.

© Riproduzione Riservata.