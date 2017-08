Gwyneth Paltrow / Bufera per l'attrice: “Dispensa consigli alimentari ingannevoli”, l'accusa

Gwyneth Paltrow nella bufera

Gwyneth Paltrow è finita nell'occhio del ciclone. La celebre attrice è stata accusata di dare consigli medici ingannevoli. Ripercorriamo, di seguito, l'intera faccenda. La denuncia nei confronti della bionda è partita da un’associazione consumatori americana. La Paltrow infatti, tramite il sito Goop, vende prodotti di bellezza e vestiti ma si occupa anche di prodotti che curano alcune importanti malattie e patologie quali la depressione, l'ansia, l'insonnia e l'infertilità. Insomma, c'è ampiamente da affermare che i temi da lei trattati, non siano sicuramente alla portata di tutti. Anzi, nella maggior parte dei casi, per problematiche psicologiche di questo tipo, si dovrebbe fare affidamento a specialisti nel settore. Il comitato di controllo a favore dei consumatori Tina, ha preso posizione scendendo in campo contro il famoso volto del cinema Hollywoodiano: “È ingannevole” - dichiarano senza mezzi termini. Secondo l'associazione inoltre, il sito Goop avrebbe pretese mediche che non hanno una base scientifica e in funzione di ciò, andrebbe immediatamente chiuso.

Gwyneth Paltrow nella bufera: ecco di cosa è stata accusata

Secondo Tina, sul sito ci sarebbero almeno una 50ina di prodotti che commercializzati senza il minimo supporto scientifico, avrebbero la pretesa di curare disturbi psichici comuni ma per questo da non sottovalutare, quali: depressione, ansia, insonnia o infertilità. "Il problema - sostiene Tina in un comunicato ufficiale - è che l’azienda non ha la competenza o prove scientifiche affidabili per avanzare certe pretese come richiesto dalla legge". All'inizio, il comitato di controllo aveva invitato Goop ad alcuni cambiamenti ma, dopo un reclamo senza risposte, Tina ha deciso di inoltrare un reclamo alla California Food, Drug and Medical Device Task Force, un ente di controllo su cibo e medicinali. Goop poi, ha affermato di avere tutte le buone intenzioni di collaborare ma di contro, ha sostenuto che le accuse di Tina siano prive di fondamento: come andrà a finire?

