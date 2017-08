HERO / Su Iris il film con Jet Li, Maggie Cheung e Tony Leung Chiu-Wai (oggi, 25 agosto 2017)

il film d'azione nella prima serata di Iris

ZHANG YIMOU ALLA REGIA

Hero, il film in onda su Iris oggi, venerdì 25 agosto 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che è stata diretta nel 2002 da Zhang Yimou e che annovera nel suo cast Jet Li e Maggie Cheung. L'intera storia è stata tratta da un avvenimento realmente accaduto, ovvero il tentato omicidio di Qin Shi Huang, sovrano cinese nel 227 a.C. L'attore protagonista Jet Li ha preso parte a moltissime produzioni cinesi ed americane, come The one, Arma letale 4, L'Impero proibito e La Mummia-La tomba dell'imperatore dragone. Gli attori Tony Leung Chiu-Wai e Maggie Cheung hanno recitato assieme per la sesta volta in questo film. Hero rappresenta la produzione cinematografica cinese più costosa di tutti i tempi. L'industria cinese non ha infatti a disposizione grandi somme di denaro come accade ad Hollywood o ad Hong Kong. L'intera pellicola è stata inoltre girata interamente in mandarino. Nel cast di Hero sono presenti alcuni tra i più importanti attori asiatici come il protagonista Jet Li. Tra i lavori più recenti di Jet Li ricordiamo I mercenari 3, Badges of Fury e I mercenari 2. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La storia è ambientata nella Cina del 201 a.C. In quel periodo storico, il territorio cinese era suddiviso in sette regioni distinte, ognuna delle quali era in costante conflitto con l'altra. Trai sovrani più agguerriti c'è l'imperatore della regione del Qin, desideroso di conquistare l'intera Cina. L'uomo è vittima da diversi anni di continui attentati che minacciano la sua incolumità. È dunque costretto a vivere isolato dal resto del mondo. Un giorno, tutto cambia grazie ad un misterioso uomo che asserisce di aver eliminato tutti coloro che intendevano eliminarlo, ovvero tre dei combattenti più pericolosi di tutta la Cina. L'uomo conquista la fiducia dell'esercito e dello sovrano, tanto da ottenere il grande di privilegio di potersi avvicinare a lui di circa venti passi. Senza Nome, così verrà chiamato l'uomo, racconta di come abbia eliminato i tre assassini. Ma all'improvviso, il re diventa sospettoso nei confronti dello straniero perché qualcosa non quadra. Improvvisamente si rende conto che Senza Nome ha intenzione di attentare alla sua vita e che tutta la storia raccontata e solo frutto della sua immaginazione. Messo alle strette, Senza Nome rivela di provenire dal regno di Zhao e che la sua intera famiglia è stata eliminata proprio dall'esercito di Qin. L'uomo si è alleato con i tre assassini cinesi che hanno finto di morire pur di permettergli di avvicinarsi al re ed eliminarlo una volta per tutte. Senza Nome abbandonerà il palazzo di Qin ma prima che possa varcarne le porte, viene ucciso.

