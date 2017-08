HYSTERIA/ Su Rai Movie il film con Hugh Dancy e Maggie Gyllenhaal (oggi, 25 agosto 2017)

il film commedia nella prima serata di Rai Movie

NEL CAST HUGH DANCY

Hysteria, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 25 agosto 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia di produzione britannica del 2011 che è stata diretta dalla regista Tanya Wexler. La sceneggiatura è di Jonah Lisa Dyer e trae spunto da una storia realmente accaduta, vale a dire l'invenzione del primo vibratore che originariamente era un dispositivo elettromedicale usato per curare l'isteria femminile. Nel cast di attori figurano Hugh Dancy, che è il protagonista, il giovane dottore Mortimer Granville, Maggie Gyllenhaal è Charlotte Dalrymple, Rupert Everett interpreta Lord Edmund St. John-Smythe, Jonathan Pryce è il dottor Dalrymple e Felicity Jones sua figlia Emily, sorella di Charlotte. Il film fu presentato in concorso al Festival del Cinema di Roma del 2011. Il dotto Mortimer Granville fu a tutti gli effetti colui che mise a punto il primo rudimentale vibratore, che però lui usava come stimolatore per i muscoli. L'apparecchio da lui creato si chiamava Granville's Hammer (il martello di Granville). Solo in seguito altri dottori lo usarono come trattamento dell'isteria, patologia che all'epoca si credeva dovuta ad una malformazione dell'utero femminile che di conseguenza doveva essere massaggiato per tornare al suo giusto posto.Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ECCO LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Mortimer Granville è un dottore che vive sul finire dell'Ottocento a Londra, città in cui le condizioni igienico sanitarie sono davvero pessime. Fresco di studi e pieno di buona volontà cerca un impiego, ma i suoi metodi che vengono visti come rivoluzionari, anzi, sovversivi (come ad esempio disinfettare le ferite!) gli causano non pochi problemi. Alla fine però Mortimer riesce a trovare un posto di lavoro: viene assunto come assistente dal dottor Dalrymple che ha uno studio esclusivamente dedicato ai problemi femminili, in particolar modo all'isteria. Mortimer appare particolarmente portato per le terapie del dottore e inizia anche a flirtare con la giovane figlia di lui, Emily. Il dottor Dalrymple ha anche un'altra figlia che si chiama Charlotte e che è molto diversa da Emily, perché ha idee sovversive e rivoluzionarie ed è una ribelle. Mortimer inizia ad essere attratto più da lei che dalla docile Emily, ma inizia ad avere dei problemi. La mano con cui applica la "terapia" contro l'isteria gli duole e teme di non poter proseguire. Ma gli offre un notevole aiuto il suo amico Lord Edmund. Questi è fissato con le nuove tecnologie, e aiuta Mortimer a mettere a punto un dispositivo che possa fare il lavoro al posto suo e che, testato su alcune pazienti, riscuote fin da subito un notevole e inaspettato successo...

© Riproduzione Riservata.