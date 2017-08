I BORGIA/ Anticipazioni 25 agosto: la vendetta di Lucrezia

I Borgia, la terza stagione in onda su Cielo

PRIMO EPISODIO

Torna in prima serata I Borgia, la serie televisiva canadese incentrata sulle vicende di una delle più influenti famiglie d'Italia tra il XV e il XVI secolo. La prima notte di nozze e Il lupo e l'agnello sono i titoli dei due episodi in onda stasera, rispettivamente il quarto e il quinto della terza stagione. Il cardinal Farnese, da poco nominato, viene posto a guardia del tesoro del Vaticano. È lui a scoprire il furto compiuto da Versucci: alla notizia, il Papa incarica Michelotto di scovare il ladro. Intanto, Venezia chiede aiuto ad Alessandro per contrastare l'invasione dei turchi. Preoccupata per la lealtà dei nuovi cardinali, Giulia tende loro un agguato, recandosi con un folto gruppo di testimoni al "banchetto delle castagne". Re Ferdinando di Napoli si rende conto che il matrimonio tra Alfonso e Lucrezia non è stato consumato, perciò obbliga i giovani ad adempiere ai loro doveri davanti agli occhi di un familiare. Lucrezia, umiliata e disgustata, sbatte il suo dolore davanti al fratello Cesare. Guest star del primo episodio, Sebastian De Souza (Alfonso d'Aragona), Leo Bill (cardinal Costanza), Simon McBurney (Giovanni Burcardo), Cyron Melville (cardinal Farnese) e Matias Varela (re Ferdinando II di Napoli).

SECONDO EPISODIO

La missione diplomatica di Cesare in Francia si risolve in un successo. I Borgia hanno un nuovo alleato: Charlotte d'Albret. A Roma, Bianca si toglie la vita, e papa Alessandro medita vendetta nei confronti dei Gonzaga. Re Ferdinando resta fermo nella sua convinzione: Giovanni, figlio illeggittimo di Lucrezia, non può accedere alla corte. Furiosa, la Borgia ordisce un piano per avvelenare il sovrano. Guest star del secondo episodio, Sebastian De Souza (Alfonso d'Aragona), Sophie Goulet (regina Giovanna di Valois), Edward Hogg (cardinal George D'Amboise), Prometheus Aleifer (Roberto Orsini), Pilou Asbæk (Paolo Orsini), Serge Hazanavicius (re Luigi XII di Francia), Ana Ularu (Charlotte D'Albret) e Matias Varela (re Ferdinando II di Napoli).

